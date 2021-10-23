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濕冷到何時？「霜降夜」最猛大雨探17°C　下波冷空氣接力有感涼2周

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲冷高壓南下加上華南雲雨區東移影響，北台灣廣泛降雨。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

深秋進入24節氣「霜降」，中央氣象局表示，冷高壓南下，受東北季風加上華南雲雨區東移影響，北台灣有廣泛降雨，北北基宜持續發布「大雨特報」，北東整天較涼，今（23日）最低溫出現在新北白沙灣15.3度，宜蘭也只有18.7度。預估這波濕涼持續到25日（下周一），東北季風減弱，氣溫會稍回升，未來一周台灣仍處於東北風環境，期末可能有另一波冷空氣南下。

氣象局預報，明天（23日）持續受東北季風、華南雲雨區東移影響，水氣仍較多，預測北台灣整天降雨時間長，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢明顯，並有局部大雨發生機率，山區應特別注意坍方、落石及溪水暴漲；東部、東南部及中部山區也有局部短暫雨機率，入夜之後水氣逐漸減少，降雨範圍逐漸縮小，空檔增加，其他地區則雲量偏多，也可能有零星短暫雨。

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至於氣溫方面，新竹以北及宜蘭高溫約僅21到23度，整日較濕涼，而其他地區高溫24到31度，白天感受較溫暖舒適，但早晚較涼。低溫方面，預測北東18、19度，其他地區約21至23度，沿海空曠地區及近山區的平地溫度可能比都會區更涼些。

另外，因東北風明顯偏強，氣象局也持續發布「陸上強風特報」，桃園至台、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金馬澎易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區也有較強陣風，台灣附近海域浪高可達3米左右。

▼霜降最低溫在新北白沙灣僅15.3度，最強大雨來襲。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

氣象局預計，25日起東北季風減弱，氣溫稍回升，但北部山區仍有短暫雨，降雨相較之前幾天逐漸趨緩，其他地區則為多雲到晴，南部地區及中部山區午後有局部短暫陣雨。月長期天氣展望預測，未來2周為東北風的天氣形態，降雨以迎風面的北部、東半部為主，中南部天氣相對穩定，第一周期初受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東半部較涼、有雨，並有局部大雨發生機率，到了第一期末至第二周期初可能有另一波冷空氣南下。

天氣風險公司分析，周末受東北季風增強以及華南雲雨區東移影響，23、24日台灣各地雲量都偏多，下雨機會也偏高，尤其是北部、東北部、東部等地區降雨時間長，一整天都是陰有短暫陣雨，入夜到明天中午前這段期間降雨較明顯；中部地區則影響較小，但也會有局部短暫陣雨，山區降雨機會比平地高，南部則是受影響最小的地方，平地大致多雲、山區有局部短暫陣雨出現可能。預估到了25日水氣減少，降雨範圍縮減到只剩下東北季風迎風面的東北部、東部，其他地方可望恢復多雲或可見陽光的天氣型態。

天氣風險公司指出，東北季風也帶來較偏涼的空氣，今清晨新北瑞芳、五股都觀測到17度低溫，台中以北到宜蘭一帶也都在17至19度間，台北市最低溫出現在內湖18.5度，信義18.9度，濕濕涼涼感受非常明顯。預估今晚到明天清晨，台中以北到宜蘭低溫仍探17至19度，彰化到台南以及花蓮地區約20度，高屏、台東21至24度間。明晚到25日清晨低溫略為回升，仍有局部較低的溫度，台中以北到宜蘭仍可能下探20度以下，不過下周低溫將會較為上升，但未來一段時間都會在東北季風的影響範圍內，涼冷感覺明顯，屬於很容易著涼感冒的時期。

▼未來2周東北風持續影響台灣，有感變天濕涼。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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