明起氣溫緩升！近日恐有颱風生成　一圖秒懂未來一週天氣

▲一圖看懂未來一週天氣。（圖／中央氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

受到東北季風影響，迎風面北部、東北部地區陰雨綿綿。中央氣象局今（10/24）傍晚表示，未來一週天氣還是要看「東北風」的臉色。明天（10/25）週一白天東北季風將緩步減弱、華南雲雨區逐漸遠離，​故各地氣溫、水氣也會緩慢地回升、減少。

氣象局指出，中南部將率先感受到放晴，至於迎風面的台北、宜花東地區仍為迎風面降雨則略為減少。​整體而言各地氣溫會緩步回升。本週天氣整體而言，氣溫緩升、水氣稍減。

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但氣象局也提醒民眾，至下週日（10/31）之前預計都受東北風影響，桃園以北至東半部、北部山區偶有局部短暫雨發生，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。但須留意，週一至週二迎風面的基隆北海岸、宜蘭、大台北山區仍有局部較大雨勢。

另外，中央氣象局資訊指出，目前在關島西南西方海面，有一熱帶性低氣壓，其持續向北移動，時速25公里，有發展為輕度颱風的趨勢。氣象局預報員林定宜說，該熱帶系統預計1天內有望生成為今年第20號颱風「瑪瑙」。未來預計將往日本東南方海域移動，且成颱後有機會再增強為中度颱風。

此外，林定宜也說，目前南海上也觀測到熱帶擾動，未來預計將持續向西、朝中南半島方向移動。上述兩個熱帶系統均離台灣十分遙遠，評估均對台無影響。

▲目前關島附近海域有一熱帶性低氣壓發展。（圖／中央氣象局提供）