未來一週恐有雙颱！瑪瑙、妮亞圖有望接連生成　路徑預測一次看　

記者許維寧／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，目前海上又有新的熱帶系統發展中，關島附近TD25W發展較快，有機會在今、明（10/24、10/25）兩天增強為今年第20號颱風「瑪瑙」，另一個在菲律賓附近的99W則會逐漸進入南海，未來在南海南部也有機會發展為熱帶性低氣壓，或是今年第21號颱風「妮亞圖」。若兩個颱風都順利形成，會讓今年的颱風數目繼續朝年平均值累積。

吳聖宇也分析，太平洋高壓脊已經往南調整，北邊的西風帶系統也已經有機會影響到台灣，因此颱風要接近台灣的機會已經不高，主要是北邊的西風槽隨時有機會讓太平洋高壓脊出現缺口，颱風順著缺口或弱點轉向，再順著西風帶離開的可能性大增，未來TD25W看基本上不影響台灣的天氣。另一個可能性則是高壓脊仍保持完整，但是因為緯度已偏南，高壓脊南側發展的颱風只能在更低緯度的熱帶洋面向西移動，預估99W大致趨向越南南部沿海。

吳聖宇說，整體而言，未來兩熱帶系統接近台灣可能性很低，對台灣天氣來說也沒什麼影響。即使99W在南海活動，一來緯度很偏低，二來受到太平洋高壓阻擋，外圍水氣也上不來，所以也不會有共伴效應疑慮。目前影響台灣天氣的是華南短波槽，正在向東移出，昨晚到今天清晨中部以北、東北部持續性降雨，預估下午過後隨著短波槽東移通過台灣正北方，水氣會減少，中部降雨趨緩，剩下東北季風迎風面區域還持續會有下雨的機會。

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至於未來一週天氣，吳聖宇說，台灣附近維持東北季風的型態，不過暫時沒有像這兩天的短波槽通過影響，降雨方面應該都是以迎風面地區為主，不過也是一陣一陣的，中間有雨停的空檔，不至於演變連日陰雨的型態。

溫度方面，吳聖宇說，北台灣感受仍是較偏涼，不過降雨較集中在迎風面，因此迎風面以外的地區看到陽光的機會增加，整體溫度會比這幾天回升一些，不到熱，但也不會有這麼明顯的濕涼感受，北台灣以外的其他地方白天仍較溫暖，夜晚清晨有涼意，日夜溫差的變化會比較大。

▲十月下旬西北太平洋仍預計有兩個颱風生成。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）