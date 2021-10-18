今晨低溫探18度！本週兩波東北風接力到　下一波變天時間曝

記者許維寧／台北報導

今（10/18）清晨持續受東北風影響，北台灣濕冷。根據中央氣象局資訊，局屬氣象站蘇澳、宜蘭分別出現18.9以及19.1度。自動測站新北市富貴角、宜蘭三星和五結也都出現18度上下的低溫。

▲受東北風影響，今迎風面仍濕涼。（圖／記者林敬旻攝）

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天氣風險公司WeatherRisk表示，今冷高壓南下且滯留及南侵的時間會較久，也讓東亞都創下今年的新低溫紀錄。台灣從昨日開始到今天也寫下入秋低溫，空曠低溫下看18度，都會區域20至21度，尤其北部、東半部回溫較少，今天才約24至25度，顯著偏涼。

天氣風險公司表示，預期明、後天高壓勢力對台灣影響會稍微減弱，各地逐步回溫轉晴，但回溫幅度不同，北部不超過30度，中南部約在30至32度間，預期會持續到周四。周四開始到周末另外一波東北風及鋒面通過，北部及東半部等迎風面再轉陰沉偶陣雨，溫度也會類似這幾天的波動，提醒民眾多留意。

此外，受東北風影響沿海亦有強風長浪。天氣風險公司表示，沿海許多地方都有強陣風，尤其台灣海峽北部風勢頗大，也帶動沿海的浪高。預期未來幾周都有冷空氣南下，配合上鋒面系統，水氣略多，但仍有許多空檔轉晴時間，建議北部、東半部民眾掌握氣象預測；中南部較無變化，仍是較為穩定的天氣型態。



