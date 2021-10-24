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陳柏惟罷免案「投票率」創新高　藍營青年：蔡英文成最大豬隊友

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，投票率52.63％，為近2年來投票率最高。國民黨前青年部主任陳冠安24日表示，贊成票跟反對票接近，贊成票也只突破門檻4千票左右，網路上不少人討論若選戰採冷處理，結果會不會不一樣，雖然無法判定採取冷戰刪Q就沒法過，但從大數據看，投票前一個月（9月23日至10月22日，有三個人，就是讓罷免最終通過的三根稻草，分別是國防部長邱國正、陳柏惟自己，以及總統蔡英文。

在罷免成功的案例中，前高雄市長韓國瑜罷免案投票率42.14%，民進黨前桃園市議員王浩宇投票率28.14%；罷免失敗的案例中，高雄市議員黃捷罷免案投票率則有41.54%。

「母語質詢事件是刪Q升溫的開端」陳冠安指出，網路社群對陳柏惟的討論即使在投票一個月前都還很冷，9月23日到9月26日期間的日均憤怒數僅380個左右，直至9月27日的「母語質詢」事件一舉竄起，單日憤怒數暴漲到6318，此後討論聲量才顯著增加。

陳冠安分析，「母語質詢」只是開端，並未使陳柏惟討論度炸鍋，讓刪Q聲量爆炸性成長的，則是10月6日的「肇逃曝光」事件，單日憤怒數來到17,002，事件大概延燒三天才回穩，在10月9日至10月12日期間，日均憤怒數則在3400個左右，比起「母語質詢」事件前，已然成長近10倍。

▲▼蔡英文聲援陳柏惟創下最高憤怒值。（圖／陳冠安 X黨革青）

▲蔡英文聲援陳柏惟創下最高憤怒值。（圖／陳冠安 X黨革青）

「最大豬隊友是蔡英文」陳冠安認為，如果說肇事逃逸要怪陳柏惟自己，那10月13日蔡英文在中常會下令全力支持的軍令狀，陳柏惟可以說遭受無妄之災，單日憤怒數來到19,214個，不只比「肇逃曝光」還高，更是「母語質詢」的3倍，也就是說，民進黨在最後10天的全軍出擊，從事後諸葛來看，確實比較可能對罷免選情有負面影響。

至於泛藍粉專誰是助攻手，陳冠安指出，這次罷免會通過，最大推力必然是中二選區近8萬的選民和刪Q總部的在地鄉親，不過對比綠營鋪天蓋地的空襲轟炸，泛藍粉專其實也發揮一定程度的反制能量，如果將9月23日至10月22日期間，粉專貼文談及「陳柏惟」的心情、留言和分享數作為影響力分數指標，則泛藍前五高的，分別是羅智強的49,705分、趙少康的43,527分、塘風報傳媒的43,195分、江啟臣的14,097分，和正常發揮的11,364分。

▲▼泛藍粉專在陳柏惟罷免案的影響力。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安X黨革青）

▲泛藍粉專在陳柏惟罷免案的影響力。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安X黨革青）

陳冠安提到，更驚人的是，扣除當事人陳柏惟、基進黨和刪Q總部「罷免陳柏惟」的粉專，羅智強、趙少康和塘風報竟是榜單前3名，其後才是泛綠粉專的「孟買春秋」和「打馬悍將粉絲團」，「羅副祕和趙大哥確實無愧藍營空戰總司令和戰鬥藍發起人的稱號」。

陳冠安認為，整體而言，綠營的網路攻防仍然兵多將廣，在這次罷免案裡發揮強勁的影響力跟驚人的瞬間爆發力，從昨天罷免通過到今天，個人在網路看到的不是潰敗四散，而是重整反撲，接下來的補選和公投，以及明年選舉，藍營仍然有許多挑戰，需要更多的夥伴戰鬥到底，一起拚。

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