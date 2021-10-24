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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「刪Q成功是台獨力量的一次挫敗」　邱毅：但朱立倫的挑戰才剛開始

▲立委陳柏惟罷免案通過，陳柏惟與支持者合照留念。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委陳柏惟罷免案通過，陳柏惟與支持者合照留念。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，成功壓制反罷免方，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。對此，前國民黨立委邱毅表示，這是最近難得一見的好消息，代表台獨力量的一次挫敗，「但朱立倫的挑戰才剛開始。」

根據中選會統計，第10屆立法委員（臺中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4,976人，投票人數為15萬2,567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1,332票，其中同意罷免票數為7萬7,899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3,433票，佔48.52％，無效票為1,235票。

邱毅指出，在驚濤駭浪中，立委陳柏惟被罷免了，這是最近難得一見的好消息。此次罷免一戰，蔡英文下令全黨力保陳柏惟，而綠營包括民代、媒體、網軍、基層組織，也是全員出動，但最後仍然保不住陳柏惟。

對於罷免結果，邱毅表示，陳柏惟被罷免的原因很多，主要是水準太低，未做好立委份內工作，素行不良，前科累累，「但仍可視為台獨力量的一次挫敗。」

對於朱立倫上任黨主席後首戰告捷，邱毅指出，相對於台獨力量挫敗，民進黨跌跤，朱立倫則是險險過關。未來還有其他罷免案、四項公投，以及明年的九合一選戰，「朱立倫的挑戰才剛剛開始，前程的艱辛險阻，一關比一關難過！」

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