「民進黨那兩招沒用了！」　羅智強：台中人讓我知道台灣還有是非

▲立委陳柏惟罷免案通過，陳柏惟準備上台向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，成功壓制反罷免方，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。對此，台北市議員羅智強表示，自己對台灣的是非不分一直有種無力感，「謝謝台中人讓我知道台灣還有公道！」

根據中選會統計，第10屆立法委員（臺中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4,976人，投票人數為15萬2,567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1,332票，其中同意罷免票數為7萬7,899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3,433票，佔48.52％，無效票為1,235票。

對於罷免結果，羅智強表示，刪Q成功是台灣公道的勝利，意義遠大於陳柏惟下台本身，一個肇事逃逸不負責任的懦夫，卻得到民進黨全黨的加油支持，赤裸裸的把台灣公道是非踩在腳下。

羅智強指出，民進黨無法用陳柏惟的問政表現、人品操守來説服人民，就是只剩二招：抗中保台、賣苦肉計，「今天台中眼清目明的選民們，你們用智慧的罷免票，大聲的說出：陳柏惟！滾！」

近期高雄城中城大火，羅智強表示，這一段時間民進黨卻全黨都在挺陳柏惟，心中完全沒有城中城的災民，一堆高雄的民進黨民代對城中城完全無視，只有陳其邁的名言「你是人嗎？」，可以形容這樣的冷血。

羅智強指出，這些年來自己很努力的站在制衡民進黨的最前線，但對台灣的是非不分一直有一種無力感，「謝謝台中人讓我們知道台灣還有是非、公道！我為台中二選區的選民感到驕傲！」