批蔡英文城中城公祭快閃冷血　羅智強：台灣人民縱容民進黨！

▲高雄城中城大火聯合公祭，總統蔡英文到場致意。（圖／記者吳世龍攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前城中城大火往生者的聯合公祭，蔡英文日前前往高雄公祭會場上香，上午10點到場至離去過程約3分鐘，對此，台北市議員羅智強指出，蔡英文竟然2分鐘快閃，「台灣許多人民對民進黨之縱容、之惡寵，才是蔡英文敢冷血、民進黨能橫行的最大憑藉！」

羅智強指出，蔡英文的「快閃公祭」讓自己想起前總統馬英九的一段故事，2013年洪仲丘事件，馬英九前往洪家公祭致哀，才到公祭場就被洪家親友團團圍住，「短短60公尺的路，馬英九走了快20分鐘。」

羅智強表示，現場民眾除了喊馬英九下台，嗆他是殺人魔、不配當總統，還要他「下跪」、「爬進去」，拼命的推擠，怎麼樣都不讓馬英九前進一步，那時所有的維安人員都繃緊神經，深怕一不小心就有意外發生。

羅智強說，突然馬英九拍了拍維安人員說，「等一下就好，不要推他們」，他指示維安，不要跟推擠抗議民眾跟家屬，要體諒民眾和家屬的心情，即使身處這樣不堪的場合，馬英九都可以體諒、同理家屬的悲憤，後來是里長當場下跪，求求大家讓馬英九進去靈堂，才終於進去。

對於現場狀況，羅智強表示，羞辱並未結束，致祭後，馬英九依禮向家屬致意，把手伸向家屬時，洪仲丘的姐姐洪慈庸拒絕握手，再度狠狠的洗臉馬英九，當時自己是總統府副秘書長，看到馬英九被如此羞辱，痛心切骨的心情到現在都記得，媒體全程直播、沒有消音，馬英九被羞辱的畫面，直接在全民眼前播送。

羅智強指出，但馬英九就是坦然面對，洪仲丘1條人命，馬英九去公祭面對的是千刀萬剮，表達他深深的同理心，「城中城46條人命，蔡英文2分鐘快閃，何其冷血？」

羅智強表示，反觀民進黨全黨上下，在城中城大火發生後，只關心怎麼挺陳柏惟，對城中城46條人命，連都不想演的冷漠讓人寒心，「台灣公道不存、是非不見的無力感，台灣許多人民對民進黨之縱容、之惡寵，才是蔡英文敢冷血、民進黨能橫行的最大憑藉！」