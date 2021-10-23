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北市衛生局認了漏送名冊　200多人拖了3小時才打完疫苗

▲▼北市打疫苗又出包，衛生局未送名冊給診所，導致民眾打不到疫苗。（圖／議員汪志冰提供）

▲北市打疫苗又出包，衛生局未送名冊給診所，導致民眾打不到疫苗。（圖／議員汪志冰提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市疫苗接種出大包！大安區民眾透過區公所平台預約登記接種疫苗，抵達在現場苦等1個多小時，遲遲無法接種疫苗，經詢問後，才發現竟是因名冊未送達現場，200多人受影響。對此，北市衛生局表示，經反映後下午即提供名冊，下午5點50分現場民眾均完成疫苗接種。

衛生局表示，23日預約該診所施打名冊共592人，為數位落差65歲以上長者及55歲以上原住民，其中300人為中正區公所預約，292人為大安區公所預約。

中正區健康服務中心10月21日提供診所預約名冊，經承辦同仁整理資料後，僅提供中正區300位名單給和眾診所，疏漏大安區預約之292人名單，造成民眾現場久候，部分未接種即離開。

北市衛生局表示，中正區健康中心接獲民眾反映後，於下午2點30分補提供完整接種名冊予診所，並至現場向診所及排隊民眾說明，至下午5點50分現場民眾均完成疫苗接種。

衛生局表示，今日會確認未接種名冊，後續再逐一通知接種時間及地點，並請十二區健康服務中心再確認名冊提供之正確與完整性，避免再發生相同情事。

 ▼北市衛生局疏失，導致民眾打不到疫苗。（影片來源：汪志冰議員辦公室提供）

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