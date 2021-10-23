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太平青鳥展翅「看海書店」開幕　林右昌從太平國小開箱基隆

▲太平青鳥展翅「看海書店」開幕 林右昌從太平國小開箱基隆。（圖／基隆市政府提供）

▲太平青鳥展翅「看海書店」開幕。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與青鳥書店攜手合作之下，太平國小轉型為人文設計書店，並在23日下午盛大開幕，開啟基隆多元閱讀、城市想像及文化體驗新美學空間，除太平國小前段青鳥書店外，中後段空間持續作為公共活動及基隆設計、共識及凝聚平台，開展基隆城市視野。

林右昌指出，太平國小停招之後，先是轉型成為市府「秘密基地」，許多專案會議都在這裡進行，市府局處同仁在這裡付出無數汗水與淚水，建築師很大膽地把樓層敲開，打開建築物的視野，一開始聽到要在山上開書店，只覺得是個瘋狂的想法，但為了這個城市的理想，也為了讓太平國小成為傳遞希望的地方，最後促成了太平青鳥進駐。

▲太平青鳥展翅「看海書店」開幕 林右昌從太平國小開箱基隆。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長林右昌從太平國小開箱基隆。

林右昌表示，太平青鳥書店開幕是今年文化界的盛事，獨立書店開幕竟能吸引近千人參與，可說是轟動整個北台灣；他還說，學校是傳授學問、傳遞知識及創造希望的地方，太平國小廢校之後，市府一直思索這個地方的未來，轉型成為書店以及市政發動的引擎，可以說別具意義。

林右昌說，從這裡可以看到整個基隆海港以及漂亮的山城美景，他也期許青鳥不只是個書店，更是創造台灣跟基隆希望跟新的可能性的地方，把不可能變成可能，把大家心裡面的期望跟想法實現成真，就是太平青鳥書店落腳基隆背後最重要的意義。

▲太平青鳥展翅「看海書店」開幕 林右昌從太平國小開箱基隆。（圖／基隆市政府提供）

▲太平青鳥書店可看到整個基隆海港及漂亮的山城美景。

都發處長徐燕興表示，太平國小停止招生後，市府將學校作為基隆重大建設的討論基地，今日許多設計與建設成果都在此地討論、發想。「基隆設計與建築者之家」也在此成立，成為基隆在地專業者、國內外頂尖好手想像基隆的平台。太平青鳥進駐更是向市民開箱，這將是深化基隆經驗重要的沙龍與公共空間，期許太平青鳥帶動基隆書店文化和閱讀風氣，成為基隆山海城靈魂永續的基礎。

青鳥文化執行長蔡瑞珊表示，基隆具有一定潛在的優勢及尚待發掘的特質，更是台灣歷史上重要的角色，太平青鳥除書店的角色外，更是知識生產的基地。未來將持續以閱讀串聯基隆的文學、電影、音樂及藝術等創作，期許能開展基隆新的視野，以閱讀將基隆與世界連結。

▲太平青鳥展翅「看海書店」開幕 林右昌從太平國小開箱基隆。（圖／基隆市政府提供）

▲太平青鳥書店開幕是今年文化界的盛事。

都發處表示，太平國小作為「設計與建築者之家」已累積多場活動，亦引發在地關注及參與。今年度展開修繕，將部分空間藉由徵選委外經營，未來初期營運時間是在每週五、六、日的上午10點到晚上6點，部份空間將持續作為基隆城市願景交流與討論平台。民眾將可從基隆地標走到太平國小新闢的眺望平台，鳥瞰未曾發現，典藏版的無敵基隆風景，挑戰基隆無限之美。

基隆市長林右昌、青鳥文化制作有限公司執行長蔡瑞珊、共同創辦人張鐵志及太平國小最後一任校長陳建文、太平國小再生的建築師郭旭原、黃惠美、文化研究院院長張基義、台灣藝術家林舜龍、京盛宇創辦人林昱丞以及多位獨立書店、文化創意產業、文學界重量級文化人齊聚一堂，為太平青鳥揭開序幕。

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