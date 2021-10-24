台蘇機遇／台商父子相愛相殺！　帥氣「負二代」創烘培電商王國

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台商父子相愛相殺！　帥氣「負二代」創15億烘培電商王國

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲「台商二代」三能器具行銷總監張志豪 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／無錫報導

「在別人眼中的『富二代』，其實我是『負二代』。」身為台商二代的張志豪幽默介紹自己西進甘苦談。15年前在海外攻讀大學的他，接到家裡命令回江蘇無錫幫忙經營父親事業，如今三能器具在大陸站穩腳步，同時轉型結合電商，張志豪扮演重要推手。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問他表示，作為台商二代，新加玻的「獅頭魚身」代表新一代企業接班人的精神面貌，在他接班之路，能得到父輩的認可成為奮鬥努力最大動力。

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲三能器具創辦人張瑞榮 。（圖／台商張志豪提供）

烘培老品牌西進「億商機」

大陸改革開放40年，老一輩台商曾是要角功臣，如今「台二代」陸續踏上接班之路，挑戰更加艱巨。說起三能器具歷史，1976年從烏日起家，最早製作是烤盤、吐司模具。張志豪介紹，「父親那時有三名創辦人，所以公司取名三能。」45年歲月裡，三能幾乎有一半時間在大陸同步發展。

2000年時，第一代創辦人張瑞榮看好西進發展，帶著1700萬美金落腳江蘇無錫設廠，第一年就轉虧為盈，五年內大陸營業額超過台灣。發展至今專利有200多個，去年營業額創下3.2億（單位：人民幣，同下），換算近15億台幣。目前在兩岸有1100餘家線下銷售代理商，近年轉型結合電商直播賣貨，傳統產業華麗轉型，二代少東張志豪是關鍵推手。
▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 身為台商二代，張志豪在父親指導下，戰戰兢兢經營家族事業。（圖／記者任以芳攝）

我是台商「負二代」

海歸派的張志豪早期做外銷相關工作，走過26個國家，做過60多場展會。直到父親張瑞榮下令，希望他來無錫幫忙經營，從此「西進人生」一待就是15年。

談起父親嚴格的教養和企業經營管理之道，張志豪眼神透露敬畏之心。回想剛開始來無錫工作的月薪，他說，「我爸爸覺得大陸上班族每個月800塊工資就能生活，我二姐每個月有800塊，我會英文有1600塊。大家認為我是老闆『富二代』，要我請客，薪水不到月底就花完，我其實是很節省的『負二代』。」

為了證明自己也可以，一開始張志豪接手國內市場，產品銷量一度下降，壓力超大。嗅到環保議題的他，帶領團隊研發「節能吐司盒」，果然這項創新產品，單品銷量翻十倍，帶動整體突破3千萬營業額。他幽默的說，「我終於可以在爸爸面前抬起頭來了」。

▼ 張志豪研發「節能吐司盒」，帶動公司業績翻倍 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲創意餐具獲得紅點設計大獎。（圖／記者任以芳攝）

父子「相愛相殺」攜手經營

分享自己接班之路，即使身為行銷中心總監張志豪，他坦承經常與父親張瑞榮理念衝突。2008年接到一筆美國大單，因技術問題十分忙碌。張志豪說，「有天晚上我跟父親喝酒，他順口問案子進度如何，我不耐煩的隨口說『你不懂不要問那麼多』。當天晚上他氣到叫我打包行李明天滾回台灣，後來我媽充當和事佬才化解。」

有了這次衝突，張志豪更加努力小心行事。2013年他想轉型創立新家用品牌UNOPAN，總想加入更多想法在產品的包裝設計。張志豪表示，「父親想介入設計，一直爭論要聽誰的，我一氣說新品牌是針對年輕族群，讓年輕員工來投票，後來我贏了，最後敗給我爸的氣勢，還是依照他設計方案走。」

一開始兩年時間還不錯，後面一窩蜂其他品牌跟進競爭，業績開始下滑了。趁著父親在無錫，張志豪回台灣偷偷改包裝設計，又被發現再次改回來。直到現在，張志豪父親似乎越來越放心，不太過問，也讓他更有信心放手一博想做的事。

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲傳統產業三能器具轉型做電商直播帶貨。（圖／記者任以芳攝）

站在父輩肩上「創新轉型」

2016年是三能轉型契機，得到父親認同的張志豪，單獨成立子公司做電商直播。整間公司除了他是80後，其他高管、員工都是大陸90後、00後，目的就是打入年輕族群。

張志豪和大陸知名動畫IP小黃鴨合作品牌，在各大電商平台成立4家旗艦店，三家專賣店；去年疫情期間做了599多場直播，「雙十一」當天做出30萬元業績。目前公司線上銷售額佔總體銷售40%。今年「雙十一」他計劃說服父親走進直播間，培養董事長客串當網紅製造話題。

▼ 開發大陸年輕人市場，張志豪和大陸IP小黃鴨合作品牌。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

最後，記者問「和父親還有衝突嗎？」張志豪回答，「我後來採取的策略是外來和尚會唸經。透過客戶或他的朋友來說明我的理念、想法和實際的做法；有提案盡量透過別人來提，減少跟他正面衝突。」

2017年張志豪和父親一起去亞洲大學念EMBA，父子變同學有共同語言，開始互相尊重彼此的想法。他也用「獅頭魚身」形容台商二代精神。魚身代表父輩艱困創業，讓後輩站在父輩肩膀上平穩前進；獅頭代表自己這一代年輕企業家敢衝敢拚的衝勁，努力延續「台二代」創新精神。

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