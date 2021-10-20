中國限電恐到明年春季　台商估生產成本增2成

▲大陸限電對製造業造成巨大衝擊。（圖／CFP）



文／中央社

中國多個省市的限電政策持續，雖然部分地區傳出略為鬆綁，但整體仍對企業造成影響。有從事製造業的台商認為，限電政策可能將一路持續到明年3月，至少會使生產成本增加20%。

江蘇省蘇州地區9月底起限電，對於在中國經營的台商造成程度不一的影響。

不同的省市面臨的限電政策不盡相同。雖然日前有部分在昆山的台商表示限電政策變得比較寬鬆，有的企業甚至已經恢復正常供電，但也有些地方的台商說，已經做好長期抗戰的準備。

一名在江蘇省從事汽車零件製造的陳姓台商告訴中央社，一開始覺得10月後就會緩解，如今已經認為限電可能會常態化。他還說，現在已有不少同業都已經做好了限電將持續到明年3月的心理準備。

他說自家工廠目前仍是「開4停3」，雖然訂單穩定尚未有明顯轉單情形，但是受到限電的影響，產能下降、產品的良率也降低，加上電費可能調漲，不斷堆高生產成本。粗估這波限電與後續的影響，會使生產成本增加約20%。

這名陳姓台商表示，當製造業的生產成本提升後，自然會向下轉嫁至客戶端。近期公司生產的部分產品已經開始調漲了，客戶對於價格調整的接受程度不一，有人雖不樂意但也只能接受，也有些客戶希望以原本的價格採購，否則就要轉單。

除了製造業外，紡織業受到的影響也很明顯。一名在浙江經營紡織業的楊姓台商告訴中央社，限電導致產能下降，生產成本明顯提高。而在產業鏈上，只要一家企業漲價，下游的其他企業也應聲調漲，層層向下轉嫁後，消費端的商品價格上漲是難以避免的。

他說，他的工廠目前仍是維持「開1停1」政策，11月之後的政策尚未通知，不過短期之內，限電政策應該會持續。