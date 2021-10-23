成功罷免3Q！刪Q發言人Max：再沒有比他更差的政治人物

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案23日上午登場，截至4點結束，截至稍早同意罷免票數已來到7萬7048票，突破罷免門檻7萬3744票，雖然尚有投票所尚未開完，但也讓刪Q總部的支持相當興奮，情緒高漲大喊「感謝民意」。而刪Q總部的發言人Max稍早接受媒體訪問表示，罷免陳柏惟和藍綠無關，純粹只是因為他不適任，「很難再有比他差的政治人物了」。

▲立委陳柏惟罷免案同意票突破門檻。（圖／記者游瓊華攝）



立委陳柏惟罷免案23日上午登場，台中市選委會公布陳柏惟原本選區「第二選區」投票人數，總計29萬4976人，根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過，相當於需要7萬3744張「同意票」，且同意票數要多於不同意票數，罷免才算通過。而稍早最新數字也顯示，總票數已來到同意票7萬7048票、不同意7萬2895票，正式突破罷免門檻。

▲刪Q總部發言人Max稍早受訪表示，沒有比陳柏惟更差的政治人物了。（圖／記者鄧木卿攝）



成功罷免陳柏惟，刪Q總部發言人Max稍早受訪表示，期許下一個民意代表可真心地為台中鄉親來做服務，但他也怒批陳柏惟做的有哪一點好？從一開始到現在，其號稱百分之百的質詢率，內容卻是荒腔走板，直言「不及格的質詢有什麼意義？」而面對民眾對其質疑時，Max表示，陳柏惟又說，他沒辦法面對「假公民」，「說我們是猴子」、「根本不是一個及格的民意代表」。

Max指出，此次罷免案，陳柏惟往藍綠對決打，讓很多綠營支持者覺得要出來投下不同意票，目前票數和預期沒有差太多，他說「罷免陳柏惟跟藍綠沒有關係，純粹是不適任，很難再有比他更差的」，而陳柏惟罷免案的通過，更可以告訴所有的政治人物，尤其是民意代表，「不要以為選上了就可以為所欲為，因為你可能就是下一個陳柏惟」。

根據規定，罷免成功後，中選會要在一週內10/29前公告結果，10月29日起算三個月內完成補選，補選選舉日期由中選會公告。