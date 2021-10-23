陳柏惟成史上首位QQ立委！　盤點過去「這7人」曾遭罷免

▲陳柏惟遭罷免後向支持者鞠躬道謝，並向支持者選民喊話，下一次一定會再拿回來。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳致平／台北報導

陳柏惟成為史上第一位遭罷免成功的立委，台中市選舉委員會開票統計結果，投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，因此中選會今晚宣布，第10屆立法委員（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案通過，最終同意票數為77899，不同意票數為73433，將於28日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。 回顧過往的立委罷免案，從1994年起至今共有7件成案，但都未成功。



根據中選會資料顯示，最早罷免案為1994年反核團體發動，以反對支持興建核四發電廠的立委為訴求，對當時台北縣選舉區立委林志嘉、洪秀柱、詹裕仁、韓國瑜，以及台北市第二選舉區魏鏞的罷免案，並與核四公投合併選舉。

▲韓國瑜1994年任立委時曾遭罷免，因投票率不過半而未通過。（圖／記者屠惠剛攝）

接下來是2015年太陽花學運期間，由社運團體發動的「割闌尾計劃」，喊出「全民割闌尾，罷免爛立委」，行動目標為罷免不稱職的委員，時任國民黨立委的蔡正元罷免案雖成案，但第3階段投票率未達門檻，罷免失敗。

2016年選罷法修法後，「雙二一制」遭廢除，原先罷免門檻為投票率要超過選舉人總數的二分之一、同意票也要超過有效票的二分之一， 修改為同意票「過半」門檻也下修到四分之一，即為通過。

▲黃國昌2017年底遭罷免，有效同意票數未達門檻。（圖／記者屠惠剛攝）

隔年，2017年時代力量前立委「戰神」黃國昌遭罷免，罷免案由安定力量主席孫繼正提出，最終選舉結果有效同意票數未達標，因此罷免失敗，得續任立委。

台灣基進立委陳柏惟罷免案，投票率高達51.72%，創下新高，也成為史上第一位遭罷免成功的立委，中選會說明，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

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