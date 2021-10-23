陳柏惟掰了！綠營怪門檻太低　蔡英文1句話暗示須檢討罷免制度

▲立委陳柏惟23日被罷免。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會23日宣布台灣基進立委陳柏惟罷免投票案通過，預計28日公告結果並解除職務。但對於此結果，支持者與民進黨歸咎罷免制度是問題之一。而在選前以民進黨主席身分聲援陳柏惟的總統蔡英文，晚間表態這幾次罷免投票對於民主發展還有很多需要繼續努力的地方，似乎也認同現行的罷免制度須檢討。

中選會23日晚間指出，陳柏惟罷免案投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3433票，佔48.52％，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

而據台中市選委會統計，陳柏惟罷免案投票結果，沙鹿區同意票1萬9922張、不同意票1萬7760張；烏日區同意票1萬5375張、不同意票1萬6037張；大肚區同意票1萬2522張、不同意票1萬1340張；龍井區同意票1萬6337張、不同意票1萬4873張；霧峰區同意票1萬3743張、不同意票1萬3513張。

但其實，陳柏惟在2020年立委選戰上，以11萬2839票勝過對手顏寬恒的10萬7766票；且陳柏惟當時的5個選區得票數，都超過這次同意罷免票數。民進黨透過臉書表示，本次票數結果，罷免陳柏惟的票數，相較2020年投給陳柏惟的票，明顯少了很多，也凸顯以「少數否決多數」的制度性矛盾，朝野政黨也應正視此一制度性問題。

前台中新聞局長卓冠廷23日也表示，一位有11萬選民託付的立委，被7萬7000選民不支持罷免掉，相信很多人都難以接受；前民進黨大老林濁水則感嘆降低罷免門檻「害死陳柏惟」，以及一眾小黨，「領導推動的聖人和立委可以不出來認錯道歉，並力圖再修法，將功贖罪？」

對於現行罷免制度是否檢討，蔡英文似乎也做了相關表態。蔡英文23日晚間在臉書除透露已親電陳柏惟，為對方打氣外，也表示「台灣是民主國家，面對罷免案的結果，我們尊重。而這段時間以來的幾次罷免投票，也讓我們感受到，對於民主的發展，還有很多需要大家繼續努力的地方。」「台灣的民主自由有許多的挑戰，投票過後，我們要繼續團結克服種種困難，一起繼續往前走。」

另外，有趣的是，在蔡英文發表聲明前，其臉書卻遭網友灌爆。蔡英文一篇談論雲林麥寮新太陽能電廠啟用的臉書文底下，有網友直酸，「謝謝總統催票」、「恭喜台中，助選成功」、「正義總算是出現了，謝謝總統讓刪Q專案順利成功完成！」、「陳柏惟被罷成功，民進黨蔡英文應該負最大的責任」、「要找刪Q到腫桶府當大官了吧！」、「謝謝總統，您果然沒有讓認真的人孤單」、「看到你救援失敗就放心了」。

但也有人說，「民進黨還要忍多久？什麼時候罷回去？還是冷眼旁觀？」、「整個執政團隊，面對中國跟國內某些黨放出的一堆假消息跟滲透都在冷處理完全沒反擊，到底是怎樣。」