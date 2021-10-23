「民主的結果必須接受」　游錫堃盼陳柏惟繼續努力深化台灣民主

▲面對罷免結果，陳柏惟23日晚間向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟被7萬3433張同意罷免票「刪Q」，中選會預計28日公告結果，依照法規於同日解除職務。對此，立法院長游錫堃表示，今天的結果讓他感到不捨，但民主的結果，我們必須尊重與接受。

中選會23日晚間指出，第10屆立法委員（臺中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4,976人，投票人數為15萬2,567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1,332票，其中同意罷免票數為7萬7,899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3,433票，佔48.52％，無效票為1,235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會也說明，依《公職人員選舉罷免法》第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

對於陳柏惟被罷免，游錫堃透過臉書表示，民主的結果，我們必須尊重與接受。陳柏惟的認真與拼勁，為台灣政治帶來了不一樣的風景，今天的結果，「讓我對我們的委員同事，感到相當不捨」，期盼他的熱情和活力，在未來台灣民主深化的路上，繼續努力。

游錫堃也向陳柏惟喊話，「辛苦了，無論下一步往哪裡，給予無限祝福！」

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