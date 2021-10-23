韓國瑜正妹發言人放「昔日罷韓爆哭照」開嗆陳柏惟：就好好哭吧

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韓國瑜發言人白喬茵放「昔日罷韓爆哭照」開嗆陳柏惟：就好好哭吧

▲▼白喬茵放上自己昔日罷韓通過時的爆哭照，開嗆陳柏惟。（圖／Facebook／白喬茵）

▲白喬茵放上自己昔日罷韓通過時的爆哭照，開嗆陳柏惟。（圖／Facebook／白喬茵）

記者林彥臣／綜合報導

基進黨立委陳柏惟確定遭到罷免，他在過去韓國瑜被罷免時，曾表示，「罷韓是給韓國瑜懺悔的機會」。對此韓國瑜市府時期的副發言人白喬茵，在臉書上放上罷韓通過當天自己哭慘的照片，並且標註陳柏惟表示，「陳柏惟輪到你了，你今晚就好好哭吧！」

白喬茵臉書發文表示，市府同事重傳一年多前的照片給她，想起公務生涯曾經對各種新建設充滿期待、曾經對翻轉僵化的公務體制充滿信心、也曾經被1999市民來電的感謝之詞感動得亂七八糟，尤其自己長期關注的弱勢、單親媽媽，「知道他們艱難的處境獲得幫助，我也開心得像隻蝴蝶隨時可翩翩起舞」，但最後這一切，全化成無力回天的傷感。

▲立委陳柏惟罷免案通過，陳柏惟準備上台向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲白喬茵開嗆陳柏惟「陳柏惟輪到你了，你今晚就好好哭吧」。（圖／記者林敬旻攝）

白喬茵說，因為經歷了被顯微鏡檢視的一段人生，所以知道辯駁無用、知道拍再多的市政影片沒用、知道再多文宣數字證明團隊有做事也沒用，「罷免拼的不是你政績有多爛，而是你這個人討厭值有多高」。

白喬茵說，「當你把砲口對準一個人，用力煽動台灣社會，藉此獲取政治聲量時，你應該料想得到，這個反作用力最後會回到自己身上」。

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