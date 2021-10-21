陳柏惟10大爭議一次看　國民黨：台中鄉親給過他機會

▲國民黨列出陳柏惟10大爭議。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（21日）召開「陳柏惟十大暴投，罷免心聲大公開！」記者會，列舉立委陳柏惟最具網路聲量的10大爭議事件，抨擊陳不為鄉親爭取權益、煽動社會仇恨對立、面對爭議只會說謊，台中鄉親給過陳機會，現在陳根本不適任立法委員。

根據國民黨統計，陳柏惟的10大負面聲量事件一一揭露，分別是：第10名「護航中火、火力全開」、第9名「稱罷免民眾都是假公民」、第8名「民進黨替陳柏惟肇逃加油打氣」 、第7名「囂張喊1打35」、第6名「倡議大麻合法化」。

第5名「號稱苦行，路程膨風」、第4名「立法院投票擋國際疫苗採購」、第3名「台語質詢飆罵國防部長」、第2名「護航萊豬質詢」、第1名「肇事逃逸，謊話連篇」。

新北市議員葉元之指出，陳柏惟的誠信有很大的問題，陳現在擺出低姿態、苦行，但是，其實以過去面對肇逃、賭博爭議時的態度，若現在不罷免他，將導致他未來發表更撕裂社會的言論、問政更加荒腔走板。

文傳會副主委鄭照新表示，他自己出身台中，很了解鄉親的心聲，台中鄉親給過陳柏惟機會，但陳的質詢與發言，卻使台中市民的「城市光榮感」蒙上陰影──而這樣的光榮感，是不分藍綠的市長胡志強、林佳龍與盧秀燕所共同經營的，陳動輒攻擊別人「假公民」、「沒資格討論政治」，與台中人「多元」、「包容」的精神完全背道而馳。

鄭照新進一步表示，去年台中的狀況可謂「水深火熱」，所謂「水深」，是指台中深陷「缺水」之苦，台中鄉親原本期待台中市立法委員爭取水權，不要優先停水，但陳卻沒有勇氣爭取水權，還提出無法救急、不敷使用的海水淡化廠方案。

至於「火熱」，鄭照新說，是指護航台中火力發電廠，陳柏惟曾開支票說「我當選中火關一天」，但這政見至今未實現，此外，就鄉親關心的台中增設天然氣接收站，陳柏惟也沒有站在鄉親角度，說出鄉親的擔憂，在陳提出的諸多法案中，也沒有台中相關建設。

最後，鄭照新表示，民進黨的許智傑委員甚至原本要召開「高雄民代為城中城及陳柏惟祈福」記者會，把城中城大火罹難者的祈福法會與陳柏惟的造勢活動綁在一起，簡直是「拿人命搞政治，假祈福真造勢」，是對大火罹難者與家屬莫大的污辱，許智傑應該向往生者沉重地道歉。

▼罷免陳柏惟十大心聲公開。（圖／國民黨提供）