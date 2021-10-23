「請不要放棄」　林佳龍鼓勵陳柏惟：從政路上難免有風雨

▲陳柏惟罷免案通過，林佳龍籲陳柏惟「從政的路上有風有雨在所難免」。（圖／翻攝林佳龍臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案今投票，以同意票數77899票突破73744票門檻，通過罷免。前交通部長林佳龍23日表示，從政的路上有風有雨在所難免，所有的路都不會白走，鼓勵陳柏惟「請不要放棄，請為台灣繼續努力」。

林佳龍透過臉書表示，在從政的路上，所有的路都不會白走，罷免案已經通過，心中雖有遺憾，但我們尊重人民的決定。陳柏惟的承擔以及奮戰精神值得肯定，「佳龍想告訴陳柏惟和台灣基進黨」，在從政的路上有風有雨在所難免，不管是成功或失敗，所有的路都不會白走，人生也是如此。

林佳龍強調，只要不忘踏上政治道路的初心，不忘心裡那股改革的熱情，凌雲壯志終有實踐的場所。台灣民主仍須有一波又一波年輕一輩的投入，才能催生出新的未來。他呼籲「請不要放棄，請為台灣繼續努力」。

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