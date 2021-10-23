陳柏惟被罷免！　吳崢談民主：今天退了一步

▲「刪Q」通過，陳柏惟23日晚間鞠躬向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免投票案23日以同意票7萬7899票，通過罷免門滿且多過7萬3433不同意票，「刪Q」過關。對此，台北市議員林亮君特助吳崢似乎藉美國前總統的卸任告別演說，形容此次結果是民主退步。

吳崢23日晚間在臉書表示，歐巴馬卸任的告別演說，有一段他自己很喜歡：「民主一向是很難的，民主總是充滿爭議，有時甚至要流血。常常好像我們往前兩步，就退後一步。」「但長期來看，是那些向前的時候定義了我們。」

接著，吳崢說，「今天，退了一步。明天，我們再繼續向前。柏惟加油，台中加油，台灣加油」。

中選會稍早前指出，陳柏惟罷免案投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3433票，佔48.52％；無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會也說，預計將於28日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。

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