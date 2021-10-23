陳柏惟罷免案得票率51.72％　這一區不同意票1萬6037張＞同意票

▲立委陳柏惟罷免案通過。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台中市第二選區立委罷免案結果出爐，台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免成功，台中市選委會23日晚間公布投票結果，同意票7萬7899張、不同意票7萬3433張，投票率51.72%，其中烏日選區的不同意票大於同意票數。

根據台中市選委會統計，陳柏惟罷免案投票結果，沙鹿區同意票1萬9922張、不同意票1萬7760張；烏日區同意票1萬5375張、不同意票1萬6037張；大肚區同意票1萬2522張、不同意票1萬1340張；龍井區同意票1萬6337張、不同意票1萬4873張；霧峰區同意票1萬3743張、不同意票1萬3513張。

陳柏惟罷免案通過，依法選委會須在7日內公告罷免投票結果，並在三個月內完成補選投票。罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。

被罷免人自解除職務之日起，四年內不得為同一公職人員候選人。若罷免案未通過，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

▼台中市第二選區、陳柏惟罷免案投票結果。（圖／台中市選委會）



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