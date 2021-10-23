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陳柏惟超抖？　當地人曝「台中街上滿滿年輕人」：穩到爆

記者邱晟軒／綜合報導

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案投票今（23日）舉行，目前正在開票當中。不過，針對選情最後結果預估，有網友就在批踢踢上發文指出，今日目睹台中市街上的一個景象讓他直呼，「台中一堆年輕人，3Q穩了啦！」

台中市選委會表示，第10屆立委（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人人數總計29萬4976人，設置258個投開票所，今天的天候舒爽，很多民眾都出門投票。針對各界矚目的投票率，選委會據周邊人員觀察分析，上午就有很多人來投票，投完票後出遊，而到下午3時投票率達4成3，罷免案投票到4時截止，投票率還會再拉高。

▲陳柏惟前往投票所投票。（圖／記者游瓊華攝）

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▲▼台灣基進立委陳柏惟。（圖／翻攝自3Qi.tw 陳柏惟）

對此，就有網友在批踢踢上以1月份高雄市議員黃捷罷免案投票率對比，分析指出，「比照一下有用力催對決的黃捷罷免案，投票率為41.54%，同意罷免票18.95%，不同意則是22.43%，所以說，催出投票率未必就是罷免成功，如果投票率越高，代表年輕人有回來投，對3Q應該是有利！」

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛熱議，「確實是這樣高鐵票都賣完了」、「穩了，滿街都年輕人」、「 一堆年輕人返鄉支持3Q，穩惹」、「這投票率好高好猛，怎麼催的」、「穩了，今天台中一堆年輕人」、「穩了啦！年輕人穩爆」、「剛剛看媒體街訪，似乎訪到很多年輕選民」、「就烏日看得的，我只能跟你們說，看到很多年輕人出現」。

▲▼陳柏惟罷免案，挺Q。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳柏惟罷免案，挺Q陣營。（圖／記者白珈陽攝）

不過也有部分網友認為投票率高，恐怕才是對陳柏惟不利，「罷免反罷免七三開，投票率越高3Q越危險」、「投票率這麼高 3Q大概就真的掰了...」、「票數越高對陳柏惟本來就越不利」、「看投票率就知道誰贏了拉，投票率低才對3Q有利，不然贊成肯定會過25%」。

台中市選委會公布第二選區投票人數總計為29萬4976人，共設置258個投票所；根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過，「同意罷免門檻為四分之一，需要7萬3744張『同意票』，且同意票數要多於不同意票數」，罷免才會通過。

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陳柏惟罷免案「55開」票數咬超緊！　鄉民狂喊刺激
陳柏惟超抖？　當地人曝「台中街上一景象」：穩到爆
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