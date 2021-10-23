BNT第二劑何時打？　陳時中透露時間「學生也要打第二劑」

▲施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第12輪BNT疫苗進入全年齡接種，到昨天為止累積接種逾350萬，至於第二劑規劃，指揮中心指揮官陳時中鬆口，將於下個月可以開始打第二劑，但和整體到貨量有關，會再彈性規劃。而12~17歲學生青少年的部份，陳時中也說，準備打兩劑，計畫沒有改變。

根據指揮中心資料，22日 COVID-19 疫苗接種42萬1,004 劑，截至目前為止，累計接種 21,71萬7,020 劑，AstraZeneca 接種 11,391,611 劑，Moderna 接種 5,387,150 劑，高端接種 1,365,689 劑，BioNTech 接種 3,572,570劑。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 66.39%，劑次人口比 92.69 (劑/每百人)。

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由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈BNT疫苗1,500萬劑，指揮中心統計，目前共計到貨592.54萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑，第八批10月14日82.7萬劑。

由於BNT引發心肌炎罕見副作用，讓不少家長憂心，指揮中心是否跟進國外只讓青少年打一劑BNT？陳時中表示，國內12至17歲還是準備打兩劑，並沒有計畫要改變。媒體追問BNT第二劑第幾輪開打？陳時中則回應，下個月可以開始打第二劑，但和整體到貨量有關，會再彈性規劃。