民進黨屏東定海神針！創黨元老楊四海過世　蔡英文總統頒褒揚令

▲民進黨創黨元老楊四海律師23日舉行告別禮拜儀式 。（圖／民進黨屏東縣黨部提供 ，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨創黨元老楊四海律師於10月16日因急性心肌梗塞過世，消息傳開，讓政界與律師界同聲表達遺憾與哀悼。蔡英文總統特於今(23)日告別禮拜儀式前親頒褒揚令，由楊四海遺孀蘇女士受贈，表彰他在教育界及台灣民主運動的重大貢獻及禮讚。

楊四海個性和善、開朗，從黨外運動起頭，一路陪著民進黨走過超過35個年頭，除了曾在李登輝總統時代擔任過國大代表、陳水扁總統時擔任國策顧問，生前更多次扛下選舉重任，擔當曾啟鴻縣長競選總部主任委員、潘孟安縣長競選總幹事、蔡英文總統屏東競選總部總幹事等職務，提供其優秀的政治智慧與法律專業，可說是民進黨在屏東縣的定海神針。

與楊四海律師是多年老戰友的蘇貞昌院長，除靈前親致慰詞外，並特率治喪委員獻花致意；另他多年好交情的潘孟安縣長，除全程參與迦南教會告別禮拜外，並在各級政界同仁陪同下，緬懷致意。

擔任治喪委員會總幹事的屏東縣黨部主委許展維，感念楊律師為民進黨的奉獻與付出，率資深執評委舉行黨旗覆棺儀式，儀節莊嚴隆重。

許展維於告別式後表示，從政以來深受楊律師的諸多照顧，突聞辭世訊息，深感錯愕與遺憾。願在主基督引領其至天國安息主懷，也願其在世的信念督促展維與其他黨內同志，持續為台灣民主奮鬥。