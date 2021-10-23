民眾踴躍！下午2點再突破　現場人員曝「3Q罷免案最新投票率」

▲陳柏惟罷免案截至下午2點，投票率已突破4成。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市第二選區、台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案今(23日)舉行投票，今一早台中天氣晴朗，近午後陰涼無雨，不少選民紛紛外出投票。台中市選委會表示，截至中午12時左右，投票率估算約有3成4；下午現場人員觀察，截至2點鐘，投票率預估已突破4成。本次罷免案投票將於下午4時結束。

本次罷免案同意罷免門檻為選區投票人數的四分之一，需要7萬3744張「同意票」，且同意票數要多於不同意票數，罷免案才算通過。