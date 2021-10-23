驚險追逐畫面曝！轎車闖紅燈拒檢連撞5車　警轟3槍重油門狂逃

記者洪靖宜／高雄報導

高雄衛武營國家藝術文化中心前傳槍響！一輛灰色自小客車闖紅燈遭警盤查，駕駛拒下車，一路先倒車撞計程車，警方見狀先開槍，但鴐駛仍往前撞倒警用機車及3輛路口等紅燈機車，最後又朝左前輪開2槍，目前正追緝該車下落及駕駛人身分。

▲小客車拒絕攔查，警先對空鳴槍再朝輪胎開2槍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲小客車拒絕攔查還一路往前開撞倒警用機車和民眾 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

苓雅分局三多路派出所警員於23日9時，在苓雅區三多一路與福德三路口，發現一自小客車沿三多一路西向東闖紅燈，沒想到對方拒絕攔檢並加速逃逸，還一路闖了好多個紅燈。

▲小客車拒絕攔查還撞倒警用機車和民眾 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方一路追到三多及澄清路口，該小客車被困在車陣中，員警不斷按喇叭，喝令車上駕駛「下車」並狂踢車門，沒想到駕駛完全不理會，先倒車衝撞後方的計程車，員警先對空鳴一槍喝止，沒想到該名駕駛竟又加速前進，員警見狀又朝左前輪開兩槍，但駕駛依然不可乖乖就範，還繼續往前衝撞警用機車及三名機車駕駛後逃逸。

現場均無人受傷，警方目前已調閱監視器，掌握特定對象，全力追緝犯嫌到案中。

▲小客車拒絕攔查還撞倒警用機車和民眾 。（圖／記者洪靖宜翻攝）