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恆大宣布10年轉型成「新能源汽車產業」　許家印自救戰略驚呆市場

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

恆大集團深陷債務危機，創辦人許家印22日在「復工復產專題會」上表示，恆大要在10年內從房地產業向新能源汽車產業轉型，沒有預售過的樓棟或項目今後要全部改為現樓銷售，原則上10年內不買地，但現在也不能賤賣土地。

許家印在會上宣布了恆大化解風險自救的「三大戰略決定」，一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；三是10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

許家印強調，只有復工復產，恢復銷售和經營，才能保質保量向業主交樓，才能解決上下游合作夥伴的商票兌付，才能完成財富產品的兌付，才能逐步歸還金融機構的借款。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

針對產業調整和轉型，許家印指出，恆大未來將全面實施現樓銷售，房地產的銷售規模要從去年的7000多億元，10年內壓降到每年2000億元左右，並在10年裡完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。這意味著，未來恆大將形成新能源汽車為主、房地產為輔的產業格局。

許家印還在會上透露，原則上恆大10年內不買地，但現在也不能賤賣土地。

不過，根據陸媒報導，恆大汽車10月初曾傳出主動讓大量員工「放假」，而且一放就是放到10月底，期間發放半薪，搞得辦公室人心惶惶，很多人都已經在整理履歷表，準備另尋生路。

報導還提到，恆大汽車今年上半年有6個車型項目同步開發中，但不久前停止了部分項目，只保留進展最快的恆馳5、恆馳6，並預計恆馳5將作為首款車款於明年初上市。

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