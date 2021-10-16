陸央行：恆大債務風險可控「房地產業總體健康」

▲恆大集團深陷債務危機，甚至傳出可能破產。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

恆大集團債務危機引起市場擔憂，大陸央行（中國人民銀行）金融市場司司長鄒瀾15日表示，恆大集團總負債中，金融負債不到三分之一，債權人也比較分散，單個金融機構風險敞口不大，「總體上看，其風險對金融行業的外溢性可控。」

鄒瀾在第三季金融統計數據新聞發布會上指出，經過近幾年的房地產宏觀調控，尤其是房地產長效機制建立后，國內房地產市場地價、房價、預期保持平穩，「大多數房地產企業經營穩健，財務指標良好，房地產行業總體是健康的。」

▼恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）



鄒瀾提到，恆大集團資產總規模超過2萬億元，其中房地產開發項目約佔60%，涉及到1000多家作為獨立法人的項目子公司，「近年來，這家公司經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險。」

鄒瀾強調，恆大集團總負債中，金融負債不到三分之一，債權人也比較分散，單個金融機構風險敞口不大，「總體上看，其風險對金融行業的外溢性可控。」

鄒瀾還說，相關部門和地方政府正在按照法治化、市場化原則，依法依規開展風險處置化解工作，督促恆大集團加大資產處置力度，加快恢復項目建設，維護住房消費者合法權益，「在此過程中，金融部門將配合住房城鄉建設部門和地方政府，做好項目復工的金融支持。」