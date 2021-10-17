恆大許家印捐113億元「登慈善榜第2名」　網傻眼：有錢捐沒錢還？

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

富比士（Forbes）先前發表的「2021中國慈善榜」近日再度受到關注，許多網友發現，位居排行榜第二名的富豪，竟是深陷債務危機的恆大集團創辦人許家印，忍不住留言狂酸，「有錢捐，沒錢還，借錢給你真倒霉！」

今年的榜首為阿里巴巴集團創辦人馬雲，捐贈總額達32億元人民幣（約139億元新台幣），主要捐贈領域為醫療、環境，以及民生。第二名為恆大集團創辦人許家印，捐贈總額達30億元人民幣（約130億元新台幣），主要捐贈給貴州省扶貧基金會。第三名為騰訊創辦人馬化騰，捐贈總額達26億元人民幣（約113億元新台幣），主要捐贈給戰疫基金。

▼富比士「2021中國慈善榜」。（圖／翻攝福比士）

深陷債務危機的許家印位居第二名，令許多網友感到難以理解，更有人發現，許家印2020年還是榜首，忍不住留言狂酸，「有錢捐，沒錢還，借錢給你真倒霉！」「原來恆大都是借錢做善事？真是捨己為人好偉大！」「是怕有報應才這麼認真捐錢吧？跟欠的債比起來只是九牛一毛。」

中共總書記習近平提出「共同富裕」政策之後，包含騰訊、阿里巴巴在內的企業紛紛響應捐款，阿里巴巴更宣布成立「助力共同富裕工作小組」，由集團首席執行官張勇掛帥，親自擔任組長。

其他位居「2021中國慈善榜」前十名的還有碧桂園集團的楊國強家族、北京字結跳動的張一鳴、美的集團的何享健家族、萬科集團的郁亮、融創中國的孫宏斌、珠江投資的朱孟依、達利食品的許世輝。

▼阿里巴巴集團創辦人馬雲。（圖／CFP）

