恆大公告終止出售恆大物業　股價開盤重挫逾10%

▲恆大集團深陷債務危機。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國恆大先前傳出擬出售旗下恆大物業，買方為廣州地產商合生創展，但據中國恆大20日晚間在港交所的公告，該筆交易已經中止。受消息影響，中國恆大21日在港股開盤後，股價急挫逾10%、恆大物業股價也急挫8%。

中國恆大20日晚間在港交所發出公告，稱公司先前與合生創展之附屬公司於10月1日訂立協議，擬出售恒大物業逾54億股的股份，佔恒大物業已發行股本50.1%，對價為200.4億元，即每股約3.7元，指是「是經轉讓方與受讓方協商後決定。」

中國恆大指出，10月12日，公司從證券及期貨事務監察委員會以外的其他方所得的信息，有理由相信受讓方未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，於10月13日行使權利解除╱終止該協議。

原先的買方合生創展也發出公告，稱中國恆大沒有按照協議條款，完成向買方出售銷售股份，於10月12日完成出售銷售股份。公司10月13日發出買方通知，要求賣方即中國恒大按照該協議履行其責任，但在同日接獲賣方通知，表示予以解除或終止該協議。

▼恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）



合生創展強調，至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份，但賣方於訂立協議後提出修改其中包括代價的付款條款，買方認為不可接受。此外，根據協議，買方應將代價先行支付至目標公司的銀行帳戶，待結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款後再行將餘額支付予賣方。

合生創展還說，不接受賣方要求改為將代價先直接付給賣方，因為在未完成對目標公司的盡職調查，以結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方應收應付款之前，此舉將難以確保目標公司收到賣方擔保人及其關聯方的應付款。

合生創展並提到，正為保障其與該協議相關的合法權益探討各種選擇，倘根據該協議的條款完成買賣銷售股份，買方將根據收購守則就收購銷售股份提出強制全面要約。

中國恆大、恆大物業21日在港股恢復交易，受消息影響，中國恆大開盤即重挫逾10%、恆大物業也跌逾8%。另外，合生創展開盤小漲0.9%。