兩大量販店想賣都找全聯　林敏雄選大潤發「打造全民超市」

▲全聯福利中心宣布收購大潤發。（圖／記者陳家豪攝）



生活中心／台北報導

國內最大規模連鎖超市全聯福利中心今晚突宣布收購台灣第二大量販店大潤發，預計明年中完成。全聯指出，此次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，未來全聯將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，為消費者創造更優質的消費體驗。

1998年成立的全聯福利中心是全台最大規模超市，分店數達1057家；量販店型態經營的大潤發在台灣則有22家分店，是台灣排名第二的量販店，規模僅次於家樂福。

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由於近來台灣家樂福、大潤發都不斷傳出售消息，全聯董事長林敏雄本月6日受訪時就鬆口證實兩家大賣場都有找過他，但當天他說「還無法給答案」。

而全聯原本就已有展店計畫，根據全聯規劃，年底目標全台要開設達到1068店，明年則目標超過1100店；另外今年營收目標是1500億元，明年目標要超過1600億元。

全聯福利中心今晚發布新聞稿宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司股權。本次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌。此一收購案預計於2022年中完成，本交易之完成仍需通過主管機關審查確認。

全聯指出，未來將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色。從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。