5層推車擺滿日本餅乾！全聯1理由「免費送」千人暴動：超佛心

▲原PO在全聯遇到好康，羨煞不少網友。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

「#覺得遇到好康。」不少人喜歡到全聯挖寶，就有網友近日到全聯採購時，發現店家擺出一台五層推車，上面放滿餅乾、零食，上面貼著告示「免費贈送 即期品 請盡快食用」。貼文吸引超過7千多人按讚，許多網友忍不住直誇「居然有這種事！也太佛心」、「這樣不浪費的做法，感覺也不錯。」

這位網友21日在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，只見櫃台旁邊擺著一輛五層的推車，上面放了超多印有日文的餅乾、零食，每一層至少都有5包左右。而這些並不是什麼促銷品，而是要拿來免費贈送的即期零食，店家也貼出告示，如果有拿取的話「請盡快食用」。

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▲有全聯免費贈送即期零食給來店顧客。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

貼文一出，有7千多位網友紛紛按讚，也誇全聯的做法讓消費者心頭一暖，「別人家的全聯總是不會讓人失望」、「哇！我覺得這真的太棒了，可以避免浪費，又可以幫助需要的人，真的揪甘心ㄟ」、「這我看到賣39元的，居然可以免費拿，真佛心。」

還有不少人看到餅乾品牌超激動，「最下面那個超好吃」、「8種海鮮的仙貝超好吃」、「這系列不便宜～都還捨不得買啊><」、「倒數第二層那個蝦餅好吃」、「我這也有耶！有時雖說是即期品，但拿來看都還有一個月才到期」、「竟然沒人包軌！這系列都好吃，只是都等特價。」

也有網友解釋道，「生活良好的東西效期很短，通常從日本來、卡海關到物流場，然後再到門市的時候，通常都即期了居多」、「因為這個品牌沒辦法退回去給供應商，物流廠也沒辦法回收，才會用這種方式處理～」