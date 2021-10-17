慶開幕天天有好康！桃園東門市場17日推出限量500份搶先福袋

▲桃園東門市場委由全聯進行招商。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日出席桃園區「東門市場開幕搶鮮團」活動指出，東門市場攤商於開幕期間天天都有推出優惠，17日還有東門市場與全聯福利中心聯手推出限量500份的搶先福袋活動，民眾只要憑著全聯桃園春日分店不限金額消費收據，就可以獲得福袋一份，內容有200元東門市場購物金、全聯禮券100元，鼓勵大家來東門市場消費。

▲桃園東門市場慶開幕天天有好康。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，桃園區人口成長迅速，目前已達46萬人，東門市場鄰近火車站及大樹林生活圈，依地方需求規劃為多功能綜合大樓，其中地下1至3樓為停車場，提供汽車139格、機車格161格，方便民眾採買；地上1樓為東門市場及全聯，2樓至3樓委外經營商場業務，現由全聯進行招商中，3樓部分空間也將規劃「東壽市民活動中心」；4樓將提供警察局少年隊、婦幼隊等單位進駐；5樓則規劃為社區關懷照顧據點暨C級巷弄長照站，滿足市民多元生活需求，也期盼未來東門市場能夠再造風華，展現傳統市場的魅力。

▲全聯副董事長謝健南表示，全聯在桃園共設立111家加盟店。（圖／市府提供）

全聯福利中心副董事長謝健南表示，全聯福利中心深耕桃園，在桃園投資設立共111家加盟店、雇用約4,000名員工，並在觀音區設立全台最大的物流中心，持續興建冷鏈及常溫的自動倉儲設施，並持續與桃園市政府合作，創造更多就業機會。