震撼！全聯宣布併購大潤發　預計明年中完成

▲全聯今晚宣布將收購大潤發。（圖／記者羅志華攝）



生活中心／台北報導

全聯福利中心今晚突宣布收購大潤發，全聯指出，此次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，收購案預計明年中完成；未來全聯將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，為消費者創造更優質的消費體驗。

全聯福利中心今晚發布新聞稿宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司股權。本次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌。此一收購案預計於2022年中完成，本交易之完成仍需通過主管機關審查確認。

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全聯指出，未來將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色。從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。

1998年成立的全聯福利中心是全台最大規模超市，分店數達1057家；量販店型態經營的大潤發在台灣則有22家分店，是台灣排名第二的量販店，規模僅次於家樂福。

由於近來台灣家樂福、大潤發都不斷傳出售消息，全聯董事長林敏雄本月6日受訪時就鬆口證實兩家大賣場都有找過他，但當天他說「還無法給答案」。

而全聯原本就已有展店計畫，根據全聯規劃，年底目標全台要開設達到1068店，明年則目標超過1100店；另外今年營收目標是1500億元，明年目標要超過1600億元。