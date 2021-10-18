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想煮咖哩！一切馬鈴薯「有餡」她呆了　真相曝…網笑：是芝麻

▲▼ 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲馬鈴薯怎麼出現內餡？（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

「兩顆馬鈴薯有包餡？」一位女網友17日在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，只見她買了一盒進口馬鈴薯，切開之後卻發現，中間竟然有「黑色內餡」，不禁求助是怎麼一回事。照片一出，不少人笑出來，因為看起來真的太像「芝麻餡」。還有網友幫解答，這不是壞掉，「主要影響口感，可切除後再食用。」

「剛買的馬鈴薯，備料切開……兩顆馬鈴薯有包餡？這是什麼？」這位女網友貼出照片，只見她除了買馬鈴薯，還買了雞胸肉跟洋蔥，似乎要煮咖哩。但已經將馬鈴薯削好皮，結果對半切開時，發現中間的部分竟然有一塊黑色的東西，但看起來並不是本體壞掉。

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▲▼ 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲農委會解釋，因為呼吸作用受阻、中央細胞缺氧壞死，馬鈴薯塊莖才會呈現黑心。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

就有人看到照片後，忍不住笑出來，「包黑松露的」、「95%的黑巧克力餡喔，賺」、「很像一隻站著的小恐龍」、「新產品：黑芝麻爆漿馬鈴薯」、「馬鈴薯啥時出了有包餡的」、「元宵還沒到，就有廠商超前部署包芝麻餡料」、「《魷魚遊戲》，把它完整挖出來。」

至於為何馬鈴薯會這樣，也有網友在底下貼出農委會一篇「馬鈴薯塊莖中央變黑或空心能不能食用？」的爭議訊息澄清。農委會指出，馬鈴薯塊莖中央變黑或空心為生理障礙，「無毒性，主要影響口感，可切除後再食用。」

農委會解釋，馬鈴薯塊莖黑心，主要是因為「儲藏過程缺乏足夠氧氣、溫度過高或過低」等問題，影響塊莖呼吸作用（respiration）受阻，塊莖中央的細胞缺氧壞死就會變這樣，「主要影響食用口感與視覺感受，對人體無毒性。」

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