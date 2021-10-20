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社會 社會焦點 保障人權

偷東西被通緝！她連歡3hrs…還想用「五倍券折罰金」結局曝光

▲郵局開放民眾領取紙本五倍券首日，民眾拆封清點。（圖／記者林敬旻攝）

▲章女想用五倍券來繳納罰金遭拒，便在北檢內「一直歡」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

台北市一名章姓女子2020年9月間，在超商偷了價值747元的東西，事後遭法院判處拘役20日確定，但她卻未依規定到案執行，遭台北地檢署發布通緝，19日晚間她被送進北檢，竟要求用五倍券繳交罰金，被拒絕後一路「歡」到晚間10時許才乖乖掏錢繳罰金。

判決指出，章女先前才因犯下竊盜案遭判處拘役10日確定，並於2020年6月間易科罰金執行完畢，沒想到事隔僅3個月，她又到超商內偷走迪士尼小汽車2台、筆筆皆飾雙彩便簽組1組以及星貓寶寶紙膠帶2個，價值共747元。

超商店長盤點時發現東西遭竊，調閱監視器後報警處理。雖然章女犯後坦承犯行，但卻遲遲不歸還物品或賠償店家，最後被台北地方法院依照竊盜罪判刑20日，得易科罰金2萬元，沒收未扣案的747元犯罪所得。

但章女在判決確定後，沒有在北檢規定的時間內報到執行，遭檢方通緝，19日晚間7時許被警方逮捕，解送北檢歸案，但她一到場便在拘留室內「一直歡」，還想用五倍券折抵2萬元易科罰金。章女被告知不可以使用五倍券後，開始質問法警，為什麼不可以用五倍券，一路折騰到晚間10時許。

法警無奈，只好安排囚車，要讓章女入監服刑。章女見狀察覺不對勁，再不付錢將被送進牢裡，這才改口表示自己身上有錢，願意繳交2萬元罰金，並繳交未扣案的747元犯罪所得，結束這場鬧劇。

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