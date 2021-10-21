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純情男暈船交往半年　驚覺「超美女友」竟然是舅媽

▲▼ 紅線,女友（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小州交往半年才發現，他終日朝思暮想的愛人竟是舅媽...（示意圖／取自Pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸一名男子去年3月在舅媽牽線下，結識了「90後」女孩姍姍，兩人很快展開交往。後來，姍姍透露要幫家裡還債，每月利息很高，男子幾乎掏出所有積蓄，傾囊相助，怎料直到舅媽涉嫌詐騙被抓，他才驚覺原來女友就是舅媽本人，而且受害者遍及整個家族。

根據《檢察日報》報導，舅媽曹莉則自稱是國土系統公務員，兼職做服裝生意，平時出手闊綽。有一天，曹莉給單身的外甥小州（化名）介紹女友，推薦了一位名叫姍姍的女孩，稱這是她的員工，剛從大專畢業。小州拿到姍姍微信後，一看女方相貌姣好，立刻就暈船了。

自那天起，小州和姍姍天天打情罵俏，期間舅媽曹莉也會不時關心進展、極力撮合2人，最後雙方發展成男女朋友。交往期間，小州根據姍姍提供的工作地點叫外賣、送禮物，還時不時在微信發個紅包，哄女友開心，好不甜蜜。

某天，姍姍透露自己要幫家裡還債，但每月利息很高，讓她不勝煩憂。小州心疼女友工作辛苦，心想兩人既然是真心相愛，那女友遇到困難，自己就該鼎力相助，因此將自己數十萬元人民幣積蓄借給了對方，供姍姍還債、還信用卡。

去年4月，姍姍告訴小州，自己認識一個開工廠的朋友，想投入5萬元人民幣（約新台幣21.7萬）定期拿分紅，這樣就能早日還錢給小州。眼見女友有求，小州不忍拒絕，最後東拼西湊，還是將身上僅有的2萬元（約新台幣8.7萬）分兩次轉給了對方。

同年9月，小州聽聞舅媽曹莉涉嫌詐騙遭公安機關刑事拘留，雖有些震驚，但未特別放在心上，怎料女友姍姍同一時間也跟著失去音訊，讓他不禁懷疑事情不太對勁，開始思索過往種種線索，這才發現他基於對舅媽的信任，從未跟女友視訊通話、語音通話，甚至見過任何一次面。

小州坐不住了，而他的懷疑也很快從警方那裡得到證實，因為舅媽不僅一人分飾兩角，還用這套愛情騙術詐騙了好幾個人。對此，曹莉坦承，她先前打著投資入股的名義騙了許多親友，為了維持「高分紅」假象，只好繼續詐騙「拆東牆補西牆」。

▲▼純情男暈船交往半年　驚覺「超美女友」竟然是舅媽。（圖／翻攝自檢察日報正義網）

▲曹莉在微信朋友圈貼出一疊鈔票炫富。（圖／翻攝自檢察日報正義網）

公安機關調查發現，曹莉自稱是公務員、白富美，在網上總是光鮮亮麗、奢侈品傍身，甚至常發布一些新店開業、出席酒會、曬鈔票的照片，吸引一票親友眼球。為了博取信任，曹莉還帶著閨蜜和親友到各地「實地考察」、購買服裝，成功騙取大家信任。

事實上，曹莉只是南京一家公司的普通員工，自2018年初接觸網路賭博，從此負債累累，為了維持體面生活，她編造謊言、虛構身分，打著「投資入股、高額分紅」的旗號，詐騙了13名被害人總計75萬餘元（約新台幣327萬），又到處給人介紹女友，再用微信小號偽裝騙錢，僅小部分用於償還賭債，大部分仍用於旅遊、購買各種奢侈品。

最後，曹莉被依詐騙罪判刑有期徒刑8年，處罰5萬元人民幣，必須退賠其餘被害人60多萬人民幣（約新台幣261萬）。

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