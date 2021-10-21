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勿為錢賠上小命！　新營警破獲電纜線竊案

▲台南市警新營分局破獲偷竊電纜線，將竊嫌追緝到場，依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新營分局破獲偷竊電纜線，將竊嫌追緝到場，依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

食髓知味！冒著觸法又可能觸電的危險，二度偷電纜線，2名竊賊10月間2度前往鹽水區同一間公司偷竊電纜線，第2次行竊時被現場埋伏警力發現，鎖定身分經追緝後傳喚到場，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警新營分局破獲偷竊電纜線，將竊嫌追緝到場，依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查家住新營區的張姓嫌犯及34歲郭姓嫌犯於10月10日偷竊電纜線得手，將價值新台幣10萬餘元的電纜線以新台幣3萬元賤賣。10月17日又前往同一間公司犯案，但當日僅著手剪斷電線未將東西載走，鹽水分駐所代理所長朱昭賢接獲報案，研判小偷一定會再前往將東西載走，隨即派遣警力現場埋伏，果然在19日凌晨發現2名男子駕駛自小貨車至案發地點，並攀牆進入公司，追捕過程中嫌犯棄車逃逸，竄入草叢中。員警隨即依自小貨車等資料，循線過濾鎖定張、郭2名竊嫌身分，並連夜追緝傳喚到案。

▲台南市警新營分局破獲偷竊電纜線，將竊嫌追緝到場，依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局斯儀仙分局長表示，竊嫌趁機潛入公司，貪圖小利竊走營業用電纜線，影響民眾生計及用電，特別警告竊嫌勿以身試法觸電玩命，另請資源回收業者勿收購來路不明的物品。民眾遇有可疑人、車進出，請立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。

▲台南市警新營分局破獲偷竊電纜線，將竊嫌追緝到場，依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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