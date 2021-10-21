　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

尋獲劉小妹！侯友宜發聲「可以送妳回家了」　遺憾沒找到另一隻鞋

▲侯友宜安慰劉姓女童父親。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

▲侯友宜安慰劉姓女童父親。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者蘇晏男／台北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日溪水暴漲沖走6人，今（21日）下午搜救隊在距事發地18公里處的草叢邊，尋獲最後一名下落不明的罹難者、8歲劉姓女童的遺體。對此，新北市長侯友宜晚間透過臉書發聲，「119個小時的尋覓，妹妹，伯伯終於可以送妳回家了...。」

侯友宜表示，搜救隊的叔叔阿姨們，每天清晨一破曉就急忙出動，在洶湧的急流中和時間賽跑，窮盡力氣找尋妳的蹤影。時間分分秒秒過去，但他們從來沒有放棄過，一心一意只有這個念頭，就是要讓妳早日回到心愛的爸媽身旁，而這也是伯伯對妳許下的承諾，帶妳回家是我必須盡到的責任。

侯友宜說，妹妹秀秀，雖然沒能幫妳找回另一隻鞋，伯伯答應妳，會送妳一雙新鞋，讓妳回家的路走得更順遂。剛剛在醫院，伯伯沒忘記幫妳安慰爸爸，一定要堅強起來，別讓妳牽掛。妹妹，不害怕了，就讓找到妳的叔叔阿姨們呵護妳最後一程。因著他們的付出與努力，回家的路上，妳並不孤單。

其實，虎豹潭事件邁入第五天，搜救人員僅尋獲劉小妹的一支粉紅色雨衣及登山天，當時侯友宜就透過臉書表示，「72小時了，鞋子還在等小主人回來…妹妹，妳放心！伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單」。

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
結婚四年流產3次！　醫發現她「異常掉髮」終於揪出禍首
快訊／轎車「自撞橋墩」翻覆6傷　20歲男受困車內
尋獲劉小妹！侯友宜發聲了　遺憾沒找到另一隻鞋
人夫回家驚見「水電工」躲衣櫃！妻：來修水龍頭　他綠炸崩潰
快訊／驚爆涉假交易逾10億　互億科技董座遭約談
瘋傳吳亦凡供出「鋼琴王子嫖娼」　他《披荊斬棘》慘遭打碼
台開再跳票「300萬元」！發言人回應了
受不了兒子愛亂搞　爸媽密謀「暫時閹掉他」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

尋獲劉小妹！侯友宜發聲「可以送妳回家了」　遺憾沒找到另一隻鞋

特定IP攻擊陳柏惟！他揪出來源在中山大學　校方回應了

逾500台美人力挺陳柏惟　連署支持「心疼更擔心台灣安全」

要柯文哲唸4個堅持被罵爆　民進黨聲援簡舒培批「側翼」霸凌

國慶原民版《手牽手》拍成MV！　文總：願這首歌陪伴國人撫平傷痛

城中城大火3陸配罹難　陸委會：已核發陸籍家屬來台證件

顏寬恒曬良民證開酸陳柏惟　3Q「造成他的不便」：不好意思

陳同佳律師致電投案被回「不要再打」　陸委會：特定媒體劃錯重點

賽車手林帛亨籲護「台派」陳柏惟　當下選擇決定十年後生活

內政部火速修法　強制老舊公寓大廈設管委會

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

尋獲劉小妹！侯友宜發聲「可以送妳回家了」　遺憾沒找到另一隻鞋

特定IP攻擊陳柏惟！他揪出來源在中山大學　校方回應了

逾500台美人力挺陳柏惟　連署支持「心疼更擔心台灣安全」

要柯文哲唸4個堅持被罵爆　民進黨聲援簡舒培批「側翼」霸凌

國慶原民版《手牽手》拍成MV！　文總：願這首歌陪伴國人撫平傷痛

城中城大火3陸配罹難　陸委會：已核發陸籍家屬來台證件

顏寬恒曬良民證開酸陳柏惟　3Q「造成他的不便」：不好意思

陳同佳律師致電投案被回「不要再打」　陸委會：特定媒體劃錯重點

賽車手林帛亨籲護「台派」陳柏惟　當下選擇決定十年後生活

內政部火速修法　強制老舊公寓大廈設管委會

天冷必嗑麻油雞！醫勸12種情況別亂吃　這帖「養生粥」逆轉手腳冰冷

防洗錢！央行預告修正外幣收兌管理辦法　由等值1萬美元降至3000美元

韓韶禧《以吾之名》拍到一半「才知有床戲」！　韓網罵爆：很不尊重人

台南市場夜市券熱鬧開跑　黃偉哲：歡迎大家來台南吃喝玩樂！

陳仕朋5局飆6K　富邦、味全前5局0比0

【廣編】人生主打歌！《#是否》10／29台中歌劇院登場

快訊／國防部軍事採購爆貪12路搜索！退役上校與「電訊陳董」遭約談

快訊／台中轎車「自撞橋墩」翻覆6傷　20歲男骨折受困車內

吳念庭4支0掛蛋　歐力士擊敗西武！封王關鍵要看火腿

【廣編】《LINE 熊大上菜》與「gudetama」聯名　合作萬聖節派對登場

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」

證實「蔡英文被換臉」！國安局認恐成國安危機

海軍曝一五一艦隊清甜美女上士　網暴動：簽10年也甘願！

顏寬恒推刪Q光復！作家轟沙鹿寄生蟲

最美發言人洪于茜月底離職！進台大充電休養

特定IP攻擊陳柏惟！中山大學回應了

逼柯文哲覆誦「蔡英文4個堅持」　簡舒培134秒打斷6次

尋獲劉小妹！侯友宜發聲「可以送妳回家了」　遺憾沒找到另一隻鞋

陳柏惟「選前之夜」辦民主音樂會　刪Q邀藍大咖助講

被要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話

姑姑大義滅親　她批陳柏惟肇逃：若共軍來犯？

批簡舒培要柯文哲道歉「有點威權的形狀」　黃暐瀚：議員沒有這麼大

她轟城中城46死「至今沒官員下台」

更多熱門

相關新聞

快訊／找到了！8歲劉小妹妹遺體虎寮潭下游被尋獲

快訊／找到了！8歲劉小妹妹遺體虎寮潭下游被尋獲

新北市雙溪區虎豹潭16日發生痛心事故，當時2大4小遭大水沖走，稍早，唯一尚未找到的劉姓小妹妹爸爸帶著布偶前往溪邊，希望女兒能盡快尋獲，早日回家跟家人團聚，而就在剛剛消息傳出，劉姓小妹妹的遺體被尋獲。

6搜救犬溯溪4公里　雨水蓋氣味增難度

6搜救犬溯溪4公里　雨水蓋氣味增難度

虎豹潭救援第6天　2重點尋找劉小妹

虎豹潭救援第6天　2重點尋找劉小妹

虎豹潭8歲女童失聯5天　今出動4搜救犬

虎豹潭8歲女童失聯5天　今出動4搜救犬

虎豹潭5死1失蹤！陳姓少女家屬雙眼哭腫返現場招魂

虎豹潭5死1失蹤！陳姓少女家屬雙眼哭腫返現場招魂

關鍵字：

侯友宜虎豹潭劉小妹妹

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

快訊／找到了！8歲劉小妹妹遺體虎寮潭下游被尋獲

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

蘿莉塔半夜驚見男友「震撼一幕」

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

女星腸爆裂「住進加護病房」現況曝光

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面