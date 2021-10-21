尋獲劉小妹！侯友宜發聲「可以送妳回家了」　遺憾沒找到另一隻鞋

▲侯友宜安慰劉姓女童父親。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者蘇晏男／台北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日溪水暴漲沖走6人，今（21日）下午搜救隊在距事發地18公里處的草叢邊，尋獲最後一名下落不明的罹難者、8歲劉姓女童的遺體。對此，新北市長侯友宜晚間透過臉書發聲，「119個小時的尋覓，妹妹，伯伯終於可以送妳回家了...。」

侯友宜表示，搜救隊的叔叔阿姨們，每天清晨一破曉就急忙出動，在洶湧的急流中和時間賽跑，窮盡力氣找尋妳的蹤影。時間分分秒秒過去，但他們從來沒有放棄過，一心一意只有這個念頭，就是要讓妳早日回到心愛的爸媽身旁，而這也是伯伯對妳許下的承諾，帶妳回家是我必須盡到的責任。

侯友宜說，妹妹秀秀，雖然沒能幫妳找回另一隻鞋，伯伯答應妳，會送妳一雙新鞋，讓妳回家的路走得更順遂。剛剛在醫院，伯伯沒忘記幫妳安慰爸爸，一定要堅強起來，別讓妳牽掛。妹妹，不害怕了，就讓找到妳的叔叔阿姨們呵護妳最後一程。因著他們的付出與努力，回家的路上，妳並不孤單。

其實，虎豹潭事件邁入第五天，搜救人員僅尋獲劉小妹的一支粉紅色雨衣及登山天，當時侯友宜就透過臉書表示，「72小時了，鞋子還在等小主人回來…妹妹，妳放心！伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單」。