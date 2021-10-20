虎豹潭5死1失蹤！15歲陳姓少女家屬返現場招魂　雙眼哭腫不發一語

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市雙溪虎豹潭6人落水意外，17日陸續尋獲2大2小的遺體（45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子），直至今（20）日再尋獲15歲陳姓少女遺體。稍早，家屬返回事故現場招魂，儘管少女父母戴著口罩及墨鏡，但仍難掩悲傷神情，全程不發一語。

▲虎豹潭15歲陳姓少女家屬返現場招魂。（圖／記者陳以昇攝）

回顧案情，有31人因參加「大自然體驗營」而前往該處，但因山區下雨，溪水突然暴漲，導致其中2大4小逃生不及，不幸被大水沖走。搜救人員獲報後前往搜救，並陸續於17日尋獲45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子等4人，但4人被尋獲時就已不幸身亡。

▲虎豹潭搜救第4天，於坪林處尋獲到陳姓少女遺體。（圖／記者陳以昇翻攝）

搜救人員仍不放棄希望，持續搜救其餘2人，直到20日上午8:45分在茄苳潭下游293公尺公尺處找到背包，9:45在往下游300公尺處的草叢附近找到女童遺體，而經家屬指認後，確認為15歲陳姓少女遺體。

對此，家屬稍早回到事故現場招魂，陳姓少女父母全程戴著墨鏡、口罩，但仍難掩悲傷神情，而見到現場媒體，陳母仍打起精神表示，「謝謝你們，你們辛苦了…」，其餘過程則不發一語。另外，目前仍有一名8歲的劉姓女童尚未被尋獲，搜救人員仍全力搜救中。