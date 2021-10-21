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就剩8歲小妹妹還沒回家！6搜救犬溯溪4公里　雨水蓋氣味增難度

▲▼新北市搜救犬加入搜索行動，溯溪4公里要找到最後一名罹難者 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市搜救犬加入搜索行動，溯溪4公里要找到最後一名罹難者 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日發生民眾落水意外，造成6人死亡，經過6天搜救，仍有1名女童下落不明；21日新北市消防局派出搜救犬隊，針對北勢溪兩岸樹叢、草叢間中店巡查，完成來回4公里搜索，但大雨直下掩蓋氣味尚無所獲，下午將再規劃搜索範圍。

20日上午9時許，新北市消防局新店分隊，在北勢溪茄苳潭下游300公尺處，聞到遺體腐臭味，在溪邊左岸草叢，發現第5位失蹤的15歲陳姓女童遺體，經侯友宜市長指示下，決定藉由狗對氣味的敏感度，派出搜救犬隊加入搜索最後一名8歲劉姓女童行動。

▲▼新北市搜救犬加入搜索行動，溯溪4公里要找到最後一名罹難者 。（圖／記者陳以昇翻攝）

領犬員羅浩芳表示，21日由4位領犬員帶著6隻搜救犬，分成2組，從六和橋北勢溪古道至畚箕湖間、黑龍潭至烏嘴長潭，針對溪岸兩邊草叢、樹叢、泥濘區強力搜索，並注意有無屍臭氣味，搜救犬原本訓練用來搜索生還者，此次要尋找劉小妹妹遺體，只能觀察搜救犬的反應，修正搜索方向。

▲▼新北市搜救犬加入搜索行動，溯溪4公里要找到最後一名罹難者 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此次出動的6隻搜救犬，其中有2隻曾參與花蓮太魯閣事故意外的搜索，另一隻3歲的德國狼犬「大心」，也曾參與台北市陽明山二子坪搜救老伯行動，但山間大雨不斷，雨水會影響氣味，經過上午來回4公里的搜索，至今仍無所獲，經短暫休息後，將由指揮中心重先規劃搜索範圍。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼新北市搜救犬加入搜索行動，溯溪4公里要找到最後一名罹難者 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市搜救犬加入搜索行動，溯溪4公里要找到最後一名罹難者 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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