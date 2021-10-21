虎豹潭搜救第6天2大重點　412名警消助8歲劉小妹找到回家路

記者游宗樺、黃翊婷／新北報導

新北市雙溪虎豹潭6人落水意外，還有一名8歲的劉姓女童尚未尋獲。新北市消防局今日（21日）一早再度投入搜索，新北市消防局副局長陳崇岳表示，今日一共出動412名警消與清潔隊員，還有17艘橡皮艇、4架無人機以及4隻搜救犬，著重搜索岸邊芒草堆、髮夾彎迴流區，希望能早日幫助劉小妹妹回家。

虎豹潭6人落水事件，搜救人員20日上午9時45分在下游300公尺處的草叢，尋獲第5名失聯者15歲陳姓少女的遺體。新北市消防局副局長陳崇岳提到，經過多日持續搜索，搜救人員在事發處下游找到陳姓少女的鞋子與背包，由於背包重量與少女重量比較接近，後來就在背包發現處附近找到人。

▲今日將加強髮夾彎迴流區的搜索。（圖／記者游宗樺攝，下同）

▲清潔隊也將投入協助清除岸邊芒草。

陳崇岳解釋，根據以往的救溺經驗，落水者若不幸溺斃，如果沒被石頭卡在水裡，遺體大約會在3、4天後浮出水面，考量到岸邊芒草長得比人還高，今日會請清潔隊協助，再配合搜救犬，期盼能在芒草堆中找到劉小妹妹的行蹤。

陳崇岳指出，21日一共出動412名警消與清潔隊員投入搜救，同時還派出96輛各式救災車輛及17艘橡皮艇、4架無人機，並投入控犬員4名、搜救犬4隻；另外，陳崇岳也補充道，今日溪水水面下降許多，溪底草叢及石塊露出，因此搜救人員可以透過走在河床上進行搜索，期望在溪水降低後，於岸際草叢堆尋獲劉小妹妹。

▼因為溪水下降，搜救人員今日會在河床上進行搜索。

▼虎豹潭搜救人員20日出動水下攝影機，希望能找到最後一名失聯的劉小妹妹。（圖／記者陳以昇攝）