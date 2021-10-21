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社會 社會焦點 保障人權

「讓我幫妳回家」虎豹潭8歲女童失聯5天　今出動4搜救犬

記者黃翊婷／綜合報導

新北市雙溪虎豹潭6人落水意外，至20日已找到5人遺體，還有一名8歲的劉姓女童尚未尋獲，新北消防局的消防人員在搜索行動進入第5天後，仍不放棄，以手牽手的方式泡在溪水中喊著「讓我幫妳回家」。另外，今日（21日）的搜救重點包含13條搜救路線和32處重點水域，也會派出4隻搜救犬協助，總計將動員412名警消。

▲▼虎豹潭搜救人員出動水下攝影機，新北市長侯友宜指示出動搜救犬。（圖／記者陳以昇攝）

▲搜救人員以手牽手的方式泡在溪水中，利用水下攝影機持續尋找劉小妹妹。（圖／記者陳以昇攝，下同）

虎豹潭6人落水事件，搜救人員20日上午9時45分在下游300公尺處的草叢，尋獲第5名失聯者15歲陳姓少女的遺體，而最後1名失聯者劉姓女童仍尚未找到，僅在18日發現一件粉紅色雨衣和桃紅色的登山鞋。

新北消防局透過臉書粉專「新北消防發爾麵」，以「小妹妹 別怕，讓我們幫妳回家」為題發文，表示搜索已進入第5天，消防隊員每天都從破曉就出勤，用盡一切的辦法終於在20日找到陳小妹妹，同時也希望能早日尋獲失聯的劉小妹妹，「劉小妹妹別害怕躲起來，家人都很想妳，也有好多的發爾麵叔叔都在找妳，趕快起來，讓他們帶妳跟家人團聚喔！」

▲▼虎豹潭搜救人員出動水下攝影機，新北市長侯友宜指示出動搜救犬。（圖／記者陳以昇攝）

▼▲今日（21日）將有4隻搜救犬加入救援行動。

▲▼虎豹潭搜救人員出動水下攝影機，新北市長侯友宜指示出動搜救犬。（圖／記者陳以昇攝）

就算已經過了黃金搜救72小時，參與搜救的消防員們仍不放棄，以手牽著手、泡在溪水中使用水下攝影機的方式尋找，不放過任何一個角落。新北市長侯友宜也說會堅持尋找劉小妹，因為「失去骨肉至親有多痛，我承受過」，「妹妹，妳放心！伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單。」

新北市消防局副局長陳崇岳表示，21日將出動412名警消與清潔隊員投入搜救，同時還派出96輛各式救災車輛及17艘橡皮艇、4架無人機，並投入控犬員4名、搜救犬4隻，期望在溪水降低後，能在岸際草叢堆尋獲劉小妹妹。

▼搜救人員沿著河道尋找。

▲▼虎豹潭搜救畫面，搜救隊員沿河道搜索。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼虎豹潭搜救畫面，搜救隊員沿河道搜索。（圖／記者陳以昇攝）

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