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社會 社會焦點 保障人權

城中城無名英雄曝！守護所有人最後家當　暗夜最常看到一個人影

▲▼高雄鹽埕城中城火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鹽埕城中城火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄城中城惡火奪走46條人命，從14日到現在已經過了7天，不過有一群默默的無名英雄正守護的這棟被祝融肆虐過的大樓，高雄市鹽埕分局的員警們，一直輪班守著這棟大樓，為了要保全跡證、找尋破案線索，另外還有幫受災戶顧好財物，7天來不眠不休，甫才擔任分局長的蔡鴻文親現場，更是守在第一線指揮。

城中城大火已經過了一週，高雄市鹽埕分局的警力本來就是市區分局裡頭最少的一個，不過就在火災發生之後，分局內外的所有警力，全部投注在現場的保全維護工作，白天配合社會局與區公所成立聯合服務中心，於每日8時到下午17時協助受災住戶返家搬遷家中遺留財務與文書證件，晚上則協同保安警察大隊支援警力，進行現場保全警戒工作，防止宵小趁火打劫，而偵查隊也是全體動員調查相關跡證，找尋任何縱火可能，像是順利揪出大火導火線的嫌疑人黃格格，還有哥哥鎖住弟弟住處大門，造成弟弟慘成焦屍的「過失致死」案件。

▲▼高雄鹽埕城中城火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鹽埕城中城火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時在這期間，倖存的住戶或是往生者的親友要進到大樓裡頭拿東西，員警也是陪同一路爬樓梯，確保每一個住戶的財物不會遺失，甚至分局長蔡鴻文還遇過一次，有不明人士宣稱是受災戶老闆的委託，要上樓拿「重要資料」，遭到蔡鴻文斷然拒絕，不明人士還嗆「東西掉了誰負責」，蔡鴻文斷然回應「我負責」。

其實鹽埕分局長蔡鴻文是初任分局長，過往在刑事警察局或是高雄市政府警察局都是擔任公關角色，甫任分局長時備受質疑，不過就在國慶煙火順利落幕，又遇到了城中城大火，連續好幾天都親赴現場，一待就是一整天，甚至初期幾天一天都睡不到幾個小時，「身先士卒」的帶頭做，積極投入救災與災後各項協助工作，對於執勤同仁的三餐、宵夜點心及飲水補充等能量照顧，更是一應俱全無微不至，讓不少員警看在眼裡，私下表示這名分局長還真不是「花拳繡腿」。

▲火災發生之後，鹽埕分局的員警們輪班守護城中城 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲火災發生之後，鹽埕分局的員警們輪班守護城中城，中為分局長蔡鴻文           。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲火災發生之後，鹽埕分局的員警們輪班守護城中城 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲火災發生之後，社會溫暖湧入鹽埕的城中城臨時指揮中心           。（圖／記者吳奕靖翻攝）

30年一遇的大火，天人永隔的傷痛，小小的鹽埕，堅韌的續留著警民一心照護生者、撫慰亡者的大愛，社會許多善心民眾與團體對於警方連日來辛勤投入災害搶救、家屬協尋、鑑識調查、案件偵辦、返家取物服務與現場保全維護工作表示感謝，紛紛主動至現場慷慨捐贈各項飲水、膳食補給物資，也讓鹽埕分局的所有同仁非常感動，歷經城中城惡火大劫，卻能見到台灣人的愛。更是感念分局內外勤同仁，自火警發生至今，全數動員不分晝夜地積極投入救災與災後各項協助工作，對於執勤同仁的三餐、宵夜點心及飲水補充等能量照顧，更是一應俱全無微不至，確保分局執勤同仁能獲得充分照顧。

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