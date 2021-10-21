高雄林皇宮變接種站！網好奇「能邊吃邊打嗎」　衛生局解釋了

▲高雄林皇宮總營運面積近一萬坪，同時可容納6000人。（圖／翻攝自林皇宮臉書）

記者許宥孺／高雄報導

疫苗大量到貨，高雄市第12輪第一階段符合接種資格人數高達35.6萬人，市府特別租借婚宴會館林皇宮作為社區接種站，網友好奇「能邊吃邊打嗎？」也有人說「打完馬上吃buffet 很方便」。衛生局表示，考量鄰近捷運站且餐廳會場面積大，因此協調3樓宴會廳作為場地。

有網友在PTT高雄版發文表示，「這次選擇疫苗施打地點，居然有『林皇宮』。可有鄉民在林皇宮打過疫苗？是哪個醫療團隊支援？」

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底下就有網友幽默回應：「後宮團隊」、「太醫團隊親自服務」，也有網友好奇，「能邊吃邊打嗎？」、「有邊打邊看秀」、「打完馬上吃buffet 很方便」、「生蠔風味疫苗」、「好好奇現場畫面喔XDD」。

▲高市府租用林皇宮婚宴會館作為社區接種站。（圖／翻攝自林皇宮臉書）

衛生局表示，考量第12-1期疫苗接種資格人數高達35.6萬人，因此，市府跨局處積極規劃安排各類可行的場所，作為疫苗接種的場地供民眾就近接種疫苗。第12-1期總計規劃醫療及社區接種站共1684站次(含社區164站次、醫療1520站次)。

至於租用林皇宮餐廳作為接種站，原因是餐廳鄰近捷運凹仔底站，且會場面積大，適合作為疫苗接種場地，因此，衛生局協調高醫團隊與該餐廳三樓宴會廳作為疫苗接種場所，第12-1期，總計10/25、10/26、10/27三天，共提供1萬人進行預約接種，平均每日3500人左右；為便利上班族接種，27日提供夜間接種服務，共1146人預約，動線已作分流，用畢會完全清消。

▲市府考量高雄林皇宮近捷運凹仔底站，因此租用餐廳做為接種站。（圖／翻攝自林皇宮臉書）

衛生局指出，預計第12-2期，林皇宮餐廳將會再提供5天(約1.9萬劑)作為疫苗接種地點，此外，高市府也安排大東文化藝術中心丶高雄展覽館、慈濟靜思堂、社教館、社區活動中心及學校體育館等大型場地供民眾就近接種疫苗。後續接種期數，也正在規劃、開發與協調不同場地，歡迎尚未接種疫苗民眾，多加利用1922平台意願登記及預約疫苗。

而網友好奇「能邊吃邊打嗎？」衛生局表示，「當然不可能」，市府僅租用3樓宴會廳，餐廳其餘樓層都還有營業，因此會規劃施打動線，至於施打後能不能下樓吃自助餐，衛生局笑說：「沒有不行阿！」

「高雄林皇宮」於2017年開幕，由林園婚旅集團斥資18億打造的氣派婚宴會館，總營運面積近一萬坪，樓高9層，可容納6000人，提供浪漫婚宴或商務聚餐的場所及精緻美食。

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