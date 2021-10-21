人生突然變默片！他睡醒就聽不見　醫曝病因不明：3成回不來了

記者吳奕靖／高雄報導

耳鳴卻成耳聾？一名網友在《Dcard》分享自己一個自身經歷，一個早上起床後發生耳鳴，但後來整個耳朵就像是被罩住一樣，整個聽不見，去到醫院檢查這才發現是「突發性耳聾」，為了治療得面對一天吞10顆的類固醇之外，甚至還得在耳內打針，讓他非常痛死了，還好經過治療已經慢慢恢復聽力，不過詢問專業醫師「突發性耳聾」的原因，答案竟然是「不明」。

▲陳津甫醫師表示「突發性的聽力退化」，就是跟聽力神經有關（紅圈） 。（圖／記者吳奕靖攝）

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一名網友表示自己在10月26日起床後，左耳有耳鳴現象，到來就像是有東西罩住耳朵，感覺聲音好遙遠，聲音都聽不清楚，去了醫院檢查這才發現是「突發性耳聾」，這一個月來為了治療，他得一天吞10顆高劑量的類固醇，還有天天在耳內打針，吊點滴來降腦壓，尤其是在耳內打針的感覺是痛死了，還好目前聽力有逐漸恢復。

耳鼻喉專科醫師陳津甫說「突發性耳聾」，有人說是「耳中風」，但就他的理解認知，他會稱為「突發性的聽力退化」，形成原因目前來說是「未明」，但跟免疫力下降有絕對性的關係，「情緒、壓力、睡眠處理比較差的時候，它就有可能發生，而且還有可能是在感冒過後，一些跟病毒有關係的情況下，也是有可能發生，但詳細造成原因還是不明」，之前他就曾經遇過一覺醒來就突然聽不見聲音的患者。

▲陳津甫醫師表示「突發性的聽力退化」，目前還找不出切確的發病原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「突發性的聽力退化」發生前，會伴隨眩暈跟耳鳴 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過「突發性聽力退化」沒有切確的發生原因，但是否有相關的徵兆呢？陳津甫醫師表示「第一個就是耳鳴、第二個就是眩暈」，所以在門診聽見患者有這樣的敘述時，就會特別詢問聽力是否有比較差，或是有沒有變差，只要有出現類似情況，就得要先處理「突發性聽力退化」，因為治療的黃金期只有2周，超過2周的聽力恢復情況就不會那麼好。

陳津甫醫師也強調治療「突發性聽力退化」最好的方式，他建議就是「絕對休息」，希望病人完全不要做腦力或是體力的負荷，過往他在醫學中心收治此類的患者，都是讓他住院10天左右，同時在給予適當的藥物治療，大約有三分之二的患者都能夠恢復過往聽力。

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