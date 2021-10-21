▲桃園生質能中心即將營運，市議員吳宗憲關切回饋金範圍。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園生質能中心營運時程、回饋金議題，市議員吳宗憲21日於市政總質詢中提出，要求市長鄭文燦重視。鄭市長表示，桃園生質能中心即將在明（2022）年正式營運，目前試營運階段仍有操作過程需要國外技師協助，在回饋金的部分，環保局將依「桃園市垃圾處理廠（場）回饋金管理自治條例」，將生質能中心鄰近的鄰里納入回饋金範圍。

鄭市長進一步說明，桃園近年人口不斷成長，防疫期間垃圾量又增加，因此垃圾處理量逐年上升，今年可能會提高到50萬噸。關於明年營運時程，請觀音區公所協助環保局舉辦座談會，讓居民瞭解進度。對於觀音垃圾掩埋場堆置問題，環保局目前採取垃圾打包暫時堆置，也會分階段清除生垃圾及打包垃圾，未來生質能中心試燒垃圾時會以保障掩埋場生垃圾為優先處理。

另外，除焚化處理外，也會向環保署申請專案補助，將高熱質垃圾產製成衍生燃料。環保局長呂理德補充說明，桃園生質能中心回饋金以每噸400元計算，另本市的MT、RDF及SRF等廠商，也可加速處理事業廢棄物。目前榮鼎厭氧消化單元已在養菌，第一號機組已完工，並將在12月試燒；第二號爐完工日期為明年1月。