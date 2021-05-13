被控涉嫌向綠能業索回饋金　台南1里長10萬交保

▲台南檢警調強力掃蕩「綠蟑螂」，傳訊將軍、七股兩區共8位里長到案，其中七股陳姓里長涉嫌違法索取回饋金，被檢方諭10萬元交保。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

政府提出2025年要達到非核家園目標，強力打擊妨害綠能產業發展犯罪，台南檢警調強力掃蕩「綠蟑螂」，南檢12日指揮台南市調查處、台南市警局，傳訊將軍、七股兩區共8位里長到案，查出其中1名七股陳姓里長，涉嫌違法向太陽能光電廠商索取回饋金，訊後10萬元交保候傳。

台南地檢署偵辦地方公職人員違法收取運用光電業者回饋款項，檢察官蔡明達日前接獲線報，指台電公司於台南市沿海地區發包「台南鹽田太陽光電新建工程」，因施作之民間業者有支付回饋金與樂捐款給地方公職人員之情事，乃指揮法務部調查局台南市調查處、刑事警察局及台南市警刑事警察大隊進行偵辦。

檢察官蔡明達5月12日指揮警調人員傳訊台南市將軍與七股地區共8名里長及2名業者到庭訊問，釐清業者支付回饋金與樂捐款之過程與相關款項使用情形，訊問後認台南市七股區某陳姓里長於2019年8月至11月間，收取及運用50萬元及10萬元相關款項之過程有違法情事，認涉犯違反貪污治罪條例等罪嫌重大，惟無聲請羈押之必要，諭知10萬元具保釋回。

承辦檢察官將持續針對綠能業者於施作過程是否有遭不法勢力介入，及地方公職人員收取運用相關款項有無不法情事深入追查，確保國家能源政策能順利推動及發展。

據了解，南檢獲報有2家承包台電公司在台南七股區、將軍區一帶設置太陽能發電設施的民間光電廠商，在2019年間被七股、將軍兩區的多名里長索取回饋金，懷疑其中涉嫌不法情事，即指揮台南市調處進行調查蒐證。檢察官依據蒐證資料認為確有可疑，於12日上午指揮台南市調處、台南市警刑警大隊與佳里警分局等，分別傳訊七股區、將軍區各4名涉案里長共8人。

今年5月4日，調查局長呂文忠率隊南下，在台南市調查處召開台南地區強力打擊妨害綠能產業發展犯罪專案，即宣示打擊掃蕩「綠蟑螂」的決心，台南市調查處之前即對台南地區全面蒐報相關情資，如今檢調警大動作傳訊七股、將軍區8名里長到案說明，顯見已掌握特定對象及相關事證，全力掃除阻礙綠能發展的不法份子。

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