女搭捷運「卡片突多一筆錢」　真相出爐…網驚：我也不知道！

▲捷運站。（圖／記者呂佳賢攝）



網搜小組／董美琪報導

一名女網友驚訝地說，自己日前搭捷運時，突然發現卡片裡面的錢變多，查了一下發現到真正原因，驚呼「還想說是哪個小天使這麼感人」。

女網友在「爆廢公社公開版」發文說，「只有我不知道，捷運有回饋金嗎？想說明明沒加值，卡片的錢忽然變很多，還想說是哪個小天使這麼感人」，原來她一問之下才知道有回饋金，「正好我上個月很常坐捷運，所以回饋不少。」

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網友看了也表示，「我也不知道」、「傳說中的大量用戶！？」、「因為現在搭沒8折了」。對此，原PO也回應自己並非很常搭乘解運，表示「只是正好上班需要坐捷運」。

▲女搭捷運突然發現卡片多一筆錢。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）



「台北捷運常客優惠方案」自2020年2月1日起​實施，凡持電子票證搭捷運以全票價扣款，並於票卡累積搭乘次數及搭乘金額，依每卡每月累計搭乘次數，決定現金回饋比例，並依累計搭乘金額，計算回饋金。

計算方式為：當月回饋金＝前月累計搭乘金額×現金回饋比例（尾數不滿1元者，按四捨五入計算）。此外，回饋金等同現金，除可用於搭乘捷運，也可小額消費。回饋金自動加值有效期間：自當月1日零時起，1年內有效。

▲台北捷運常客優惠方案。（圖／台北捷運）