涉向綠能業索「回饋金」　警調傳台南將軍、七股8名里長送南檢複訊

▲台南檢警調強力掃蕩「綠蟑螂」，傳訊將軍、七股兩區共8位里長到案，進一步調查釐清是否涉嫌違法向太陽能光電廠商索取回饋金。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

政府提出2025年要達到非核家園目標，強力打擊妨害綠能產業發展犯罪，台南檢警調強力掃蕩「綠蟑螂」，南檢12日指揮台南市調查處、台南市警局，傳訊將軍、七股兩區共8位里長到案，進一步調查釐清是否涉嫌違法向太陽能光電廠商索取回饋金，目前仍漏夜偵訊中。

據了解，南檢獲報有2家承包台電公司在台南七股區、將軍區一帶設置太陽能發電設施的民間光電廠商，在2019年間被七股、將軍兩區的多名里長索取回饋金，懷疑其中涉嫌不法情事，即指揮台南市調處進行調查蒐證。檢察官依據蒐證資料認為確有可疑，於12日上午指揮台南市調處、台南市警刑警大隊與佳里警分局等，分別傳訊七股區、將軍區各4名涉案里長共8人。

南檢指出，檢調警在12日有傳喚行動，傳喚8名里長進一步調查釐清，這些里長向民間光電廠商索取回饋金的過程，是否涉嫌不法情事。初步了解，本案民間光電廠商遭地方里長索取回饋金，惟具體名目、金額多少及相關案情，南檢不願透露，目前仍漏夜訊問中。

今年5月4日，調查局長呂文忠率隊南下，在台南市調查處召開台南地區強力打擊妨害綠能產業發展犯罪專案，即宣示打擊掃蕩「綠蟑螂」的決心，台南市調查處之前即對台南地區全面蒐報相關情資，如今檢調警大動作傳訊七股、將軍區8名里長到案說明，顯見已掌握特定對象及相關事證，全力掃除阻礙綠能發展的不法份子。

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